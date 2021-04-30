Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı
Adana'nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polis merkezi yanındaki arazide yavru kedileri fark eden İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak yürümekte güçlük çeken minik kedilere sahip çıktı. Emniyet Müdürü yavru kedileri veteriner desteği alarak ilaçla bakımlarını gerçekleştirdi
|30 Nisan 2021 22:36
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Adana'nın Kozan ilçesinde bugün saat 15.00 sularında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Bekçi Hakkı Bulduk Polis Merkezi yanında bulunan arazide sokağa çıkma kısıtlamasında kedilerin sesini duyarak çevreyi araştıran Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak gözleri iltihap nedeni ile kapanan yavru iki kediye sahip çıktı. Büyükatak gözleri kapanan iki kediyi alarak polis merkezine getirdi. Veteriner hekimlere ulaşan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak veteriner hekimlerin yönlendirmesi ile kedilerin kapanan gözlerine ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Büyükatak'ın kedileri sevdiği anlar ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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