İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki şube müdürlüğü sayıları doğru belirlenmiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı ihdas edilen (Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç) GİH, SH, TH ve YH sınıfları ile döner sermaye kadrolarının dağılımına ilişkin kriterler listesi ile kadroların il ve ilçelere göre dağılımını gösterir cetvel, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.05.2007 tarih ve 27525 sayılı yazısı ekinde yer almaktadır.

Bu söz konusu yazı ekinde yer alan, MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı Ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslarına göre; il Milli Eğitim Müdürlüklerinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı kadroları ve Şube Müdürü Kadrolarındaki kadro sayıları aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.

İl milli eğitim müdürlüklerinde; Öğrenci sayısı; Müdür yardımcısı Şube Müdürü 50.000'e kadar 2 4 50.001-100.000'e kadar 3 6 100.001-200.000'e kadar 4 8 200.001-500.000'e kadar 5 10 500.001 ve daha fazlası için 8 20 İlçe milli eğitim müdürlüklerinde; 3.000'e kadar 0 1 3.001-10.000'e kadar 0 2 10.001-20.000'e kadar 0 3 20.001-50.000'e kadar 0 4 50.001 ve daha fazlası için 0 6

Tüm illerin resmi internet sitelerinden derlediğimiz öğrenci sayısına göre müdür yardımcısı ve şube müdürü sayıları tablosunu aşağıda oluşturduk.

İl Adı Öğrenci Sayısı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayısı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayısı TUNCELİ 9630 2 10 BAYBURT 14103 2 5 ARDAHAN 17901 2 5 GÜMÜŞHANE 19318 2 5 ARTVİN 24663 2 5 ÇANKIRI 27203 2 6 SİNOP 35388 2 5 KARABÜK 35676 2 7 BİLECİK 36287 2 6 BARTIN 38689 2 7 ERZİNCAN 40251 2 8 BURDUR 43054 2 7 KIRŞEHİR 43236 3 7 YALOVA 46529 2 7 KARAMAN 48127 2 7 KIRIKKALE 48227 2 8 KIRKLARELİ 48688 2 5 BOLU 48705 2 9 IĞDIR 51669 2 10 KİLİS 52605 3 11 EDİRNE 53589 3 9 KASTAMONU 53950 2 9 RİZE 55874 2 8 NEVŞEHİR 56178 2 7 BİNGÖL 57257 3 7 UŞAK 61604 2 9 AMASYA 65148 2 6 KARS 66214 2 6 GİRESUN 68286 3 7 DÜZCE 70273 2 7 NİĞDE 72019 2 7 HAKKARİ 73224 3 9 ÇANAKKALE 76469 3 7 ISPARTA 79488 2 7 YOZGAT 79921 3 6 AKSARAY 83840 2 12 BİTLİS 87664 2 9 ÇORUM 90878 3 11 SİİRT 91170 3 10 KÜTAHYA 99749 3 7 ZONGULDAK 104839 3 5 TOKAT 107338 4 8 ELAZIĞ 110381 3 9 OSMANİYE 113250 4 9 MUŞ 114515 2 7 SİVAS 115411 4 13 ORDU 122477 4 12 AFYON 132522 4 11 TRABZON 137520 5 15 ESKİŞEHİR 139704 5 13 AĞRI 150651 3 10 MUĞLA 151672 3 10 ADIYAMAN 153872 4 9 ŞIRNAK 154525 3 5 ERZURUM 165621 6 16 BATMAN 169837 4 14 AYDIN 177497 6 10 DENİZLİ 183257 4 10 MALATYA 184674 4 10 TEKİRDAĞ 187522 4 9 BALIKESİR 187843 5 11 SAKARYA 190012 7 11 MARDİN 246477 4 11 MANİSA 247718 6 8 SAMSUN 265378 6 10 K.MARAŞ 284449 7 12 KAYSERİ 303049 6 11 VAN 309534 6 10 MERSİN 398113 5 12 HATAY 398675 6 13 KOCAELİ 402044 6 11 ADANA 473650 5 12 ANTALYA 475145 9 13 KONYA 485893 6 9 DİYARBAKIR 492975 7 10 BURSA 590380 6 12 GAZİANTEP 629243 8 13 ŞANLIURFA 685765 7 11 İZMİR 700854 8 20 ANKARA 1117487 11 19 İSTANBUL 2819443 14 31

Bu sayılar incelendiğinde il Milli Eğitim Müdürlüklerinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı kadroları ve Şube Müdürü Kadrolarındaki kadro sayılarının öğrenci sayılarına paralel bağlı olarak arttığı söylenemez.

İl Adı Öğrenci Sayısı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayısı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayısı BİTLİS 87664 2 9 BOLU 48705 2 9 AMASYA 65148 2 6 EDİRNE 53589 3 9 ELAZIĞ 110381 3 9 KARS 66214 2 6 KASTAMONU 53950 2 9 MUŞ 114515 2 7 NEVŞEHİR 56178 2 7 NİĞDE 72019 2 7

Yukarıda tablo dikkatlice incelendiğinde çarpıcı örnekler çıkartılabilir. Dolayısıyla MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı Ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslarına göre öğrenci sayıları kriteri uyarınca belirlenen ve il Milli Eğitim Müdürlüklerinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı kadroları ve Şube Müdürü Kadrolarındaki kadro sayılarında; illere ve öğrenci sayılarına göre çok ciddi tutarsızlıklar vardır. İnceleme ilçe milli eğitim müdürlükleri düzeyinde yapılır ise bu çarpıklığın daha ciddi boyutlarda olduğu görülecektir.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni kriterler belirleyrek, MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı Ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esasları güncellemesi ve titizlikle uygulaması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR