İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki şube müdürlüğü sayıları doğru belirlenmiyor!
|18 Mayıs 2021 00:02
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Milli Eğitim Bakanlığı ihdas edilen (Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç) GİH, SH, TH ve YH sınıfları ile döner sermaye kadrolarının dağılımına ilişkin kriterler listesi ile kadroların il ve ilçelere göre dağılımını gösterir cetvel, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.05.2007 tarih ve 27525 sayılı yazısı ekinde yer almaktadır.
Bu söz konusu yazı ekinde yer alan, MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı Ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslarına göre; il Milli Eğitim Müdürlüklerinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı kadroları ve Şube Müdürü Kadrolarındaki kadro sayıları aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.
|
İl milli eğitim müdürlüklerinde;
|
Öğrenci sayısı;
|
Müdür yardımcısı
|
Şube Müdürü
|
50.000'e kadar
|
2
|
4
|
50.001-100.000'e kadar
|
3
|
6
|
100.001-200.000'e kadar
|
4
|
8
|
200.001-500.000'e kadar
|
5
|
10
|
500.001 ve daha fazlası için
|
8
|
20
|
İlçe milli eğitim müdürlüklerinde;
|
3.000'e kadar
|
0
|
1
|
3.001-10.000'e kadar
|
0
|
2
|
10.001-20.000'e kadar
|
0
|
3
|
20.001-50.000'e kadar
|
0
|
4
|
50.001 ve daha fazlası için
|
0
|
6
Tüm illerin resmi internet sitelerinden derlediğimiz öğrenci sayısına göre müdür yardımcısı ve şube müdürü sayıları tablosunu aşağıda oluşturduk.
|
İl Adı
|
Öğrenci Sayısı
|
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayısı
|
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayısı
|
TUNCELİ
|
9630
|
2
|
10
|
BAYBURT
|
14103
|
2
|
5
|
ARDAHAN
|
17901
|
2
|
5
|
GÜMÜŞHANE
|
19318
|
2
|
5
|
ARTVİN
|
24663
|
2
|
5
|
ÇANKIRI
|
27203
|
2
|
6
|
SİNOP
|
35388
|
2
|
5
|
KARABÜK
|
35676
|
2
|
7
|
BİLECİK
|
36287
|
2
|
6
|
BARTIN
|
38689
|
2
|
7
|
ERZİNCAN
|
40251
|
2
|
8
|
BURDUR
|
43054
|
2
|
7
|
KIRŞEHİR
|
43236
|
3
|
7
|
YALOVA
|
46529
|
2
|
7
|
KARAMAN
|
48127
|
2
|
7
|
KIRIKKALE
|
48227
|
2
|
8
|
KIRKLARELİ
|
48688
|
2
|
5
|
BOLU
|
48705
|
2
|
9
|
IĞDIR
|
51669
|
2
|
10
|
KİLİS
|
52605
|
3
|
11
|
EDİRNE
|
53589
|
3
|
9
|
KASTAMONU
|
53950
|
2
|
9
|
RİZE
|
55874
|
2
|
8
|
NEVŞEHİR
|
56178
|
2
|
7
|
BİNGÖL
|
57257
|
3
|
7
|
UŞAK
|
61604
|
2
|
9
|
AMASYA
|
65148
|
2
|
6
|
KARS
|
66214
|
2
|
6
|
GİRESUN
|
68286
|
3
|
7
|
DÜZCE
|
70273
|
2
|
7
|
NİĞDE
|
72019
|
2
|
7
|
HAKKARİ
|
73224
|
3
|
9
|
ÇANAKKALE
|
76469
|
3
|
7
|
ISPARTA
|
79488
|
2
|
7
|
YOZGAT
|
79921
|
3
|
6
|
AKSARAY
|
83840
|
2
|
12
|
BİTLİS
|
87664
|
2
|
9
|
ÇORUM
|
90878
|
3
|
11
|
SİİRT
|
91170
|
3
|
10
|
KÜTAHYA
|
99749
|
3
|
7
|
ZONGULDAK
|
104839
|
3
|
5
|
TOKAT
|
107338
|
4
|
8
|
ELAZIĞ
|
110381
|
3
|
9
|
OSMANİYE
|
113250
|
4
|
9
|
MUŞ
|
114515
|
2
|
7
|
SİVAS
|
115411
|
4
|
13
|
ORDU
|
122477
|
4
|
12
|
AFYON
|
132522
|
4
|
11
|
TRABZON
|
137520
|
5
|
15
|
ESKİŞEHİR
|
139704
|
5
|
13
|
AĞRI
|
150651
|
3
|
10
|
MUĞLA
|
151672
|
3
|
10
|
ADIYAMAN
|
153872
|
4
|
9
|
ŞIRNAK
|
154525
|
3
|
5
|
ERZURUM
|
165621
|
6
|
16
|
BATMAN
|
169837
|
4
|
14
|
AYDIN
|
177497
|
6
|
10
|
DENİZLİ
|
183257
|
4
|
10
|
MALATYA
|
184674
|
4
|
10
|
TEKİRDAĞ
|
187522
|
4
|
9
|
BALIKESİR
|
187843
|
5
|
11
|
SAKARYA
|
190012
|
7
|
11
|
MARDİN
|
246477
|
4
|
11
|
MANİSA
|
247718
|
6
|
8
|
SAMSUN
|
265378
|
6
|
10
|
K.MARAŞ
|
284449
|
7
|
12
|
KAYSERİ
|
303049
|
6
|
11
|
VAN
|
309534
|
6
|
10
|
MERSİN
|
398113
|
5
|
12
|
HATAY
|
398675
|
6
|
13
|
KOCAELİ
|
402044
|
6
|
11
|
ADANA
|
473650
|
5
|
12
|
ANTALYA
|
475145
|
9
|
13
|
KONYA
|
485893
|
6
|
9
|
DİYARBAKIR
|
492975
|
7
|
10
|
BURSA
|
590380
|
6
|
12
|
GAZİANTEP
|
629243
|
8
|
13
|
ŞANLIURFA
|
685765
|
7
|
11
|
İZMİR
|
700854
|
8
|
20
|
ANKARA
|
1117487
|
11
|
19
|
İSTANBUL
|
2819443
|
14
|
31
Bu sayılar incelendiğinde il Milli Eğitim Müdürlüklerinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı kadroları ve Şube Müdürü Kadrolarındaki kadro sayılarının öğrenci sayılarına paralel bağlı olarak arttığı söylenemez.
|
İl Adı
|
Öğrenci Sayısı
|
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayısı
|
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayısı
|
BİTLİS
|
87664
|
2
|
9
|
BOLU
|
48705
|
2
|
9
|
AMASYA
|
65148
|
2
|
6
|
EDİRNE
|
53589
|
3
|
9
|
ELAZIĞ
|
110381
|
3
|
9
|
KARS
|
66214
|
2
|
6
|
KASTAMONU
|
53950
|
2
|
9
|
MUŞ
|
114515
|
2
|
7
|
NEVŞEHİR
|
56178
|
2
|
7
|
NİĞDE
|
72019
|
2
|
7
Yukarıda tablo dikkatlice incelendiğinde çarpıcı örnekler çıkartılabilir. Dolayısıyla MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı Ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslarına göre öğrenci sayıları kriteri uyarınca belirlenen ve il Milli Eğitim Müdürlüklerinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı kadroları ve Şube Müdürü Kadrolarındaki kadro sayılarında; illere ve öğrenci sayılarına göre çok ciddi tutarsızlıklar vardır. İnceleme ilçe milli eğitim müdürlükleri düzeyinde yapılır ise bu çarpıklığın daha ciddi boyutlarda olduğu görülecektir.
Milli Eğitim Bakanlığının yeni kriterler belirleyrek, MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı Ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esasları güncellemesi ve titizlikle uygulaması gerekmektedir.
Ahmet KANDEMİR
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