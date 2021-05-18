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İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki şube müdürlüğü sayıları doğru belirlenmiyor!

il Milli Eğitim Müdürlüklerinde; Milli Eğitim Müdür Yardımcısı kadroları ve Şube Müdürü Kadrolarındaki kadro sayılarında; illere ve öğrenci sayılarına göre çok ciddi tutarsızlıklar vardır. İnceleme ilçe milli eğitim müdürlükleri düzeyinde yapılır ise bu çarpıklığın daha ciddi boyutlarda olduğu görülecektir.
 18 Mayıs 2021 00:02
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İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki şube müdürlüğü sayıları doğru belirlenmiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı ihdas edilen (Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç) GİH, SH, TH ve YH sınıfları ile döner sermaye kadrolarının dağılımına ilişkin kriterler listesi ile kadroların il ve ilçelere göre dağılımını gösterir cetvel, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.05.2007 tarih ve 27525 sayılı yazısı ekinde yer almaktadır.

Bu söz konusu yazı ekinde yer alan, MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı Ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslarına göre; il Milli Eğitim Müdürlüklerinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı kadroları ve Şube Müdürü Kadrolarındaki kadro sayıları aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.

İl milli eğitim müdürlüklerinde;

Öğrenci sayısı;

Müdür yardımcısı

Şube Müdürü

50.000'e kadar

2

4

50.001-100.000'e kadar

3

6

100.001-200.000'e kadar

4

8

200.001-500.000'e kadar

5

10

500.001 ve daha fazlası için

8

20

İlçe milli eğitim müdürlüklerinde;

3.000'e kadar

0

1

3.001-10.000'e kadar

0

2

10.001-20.000'e kadar

0

3

20.001-50.000'e kadar

0

4

50.001 ve daha fazlası için

0

6

Tüm illerin resmi internet sitelerinden derlediğimiz öğrenci sayısına göre müdür yardımcısı ve şube müdürü sayıları tablosunu aşağıda oluşturduk.

İl Adı

Öğrenci Sayısı

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayısı

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayısı

TUNCELİ

9630

2

10

BAYBURT

14103

2

5

ARDAHAN

17901

2

5

GÜMÜŞHANE

19318

2

5

ARTVİN

24663

2

5

ÇANKIRI

27203

2

6

SİNOP

35388

2

5

KARABÜK

35676

2

7

BİLECİK

36287

2

6

BARTIN

38689

2

7

ERZİNCAN

40251

2

8

BURDUR

43054

2

7

KIRŞEHİR

43236

3

7

YALOVA

46529

2

7

KARAMAN

48127

2

7

KIRIKKALE

48227

2

8

KIRKLARELİ

48688

2

5

BOLU

48705

2

9

IĞDIR

51669

2

10

KİLİS

52605

3

11

EDİRNE

53589

3

9

KASTAMONU

53950

2

9

RİZE

55874

2

8

NEVŞEHİR

56178

2

7

BİNGÖL

57257

3

7

UŞAK

61604

2

9

AMASYA

65148

2

6

KARS

66214

2

6

GİRESUN

68286

3

7

DÜZCE

70273

2

7

NİĞDE

72019

2

7

HAKKARİ

73224

3

9

ÇANAKKALE

76469

3

7

ISPARTA

79488

2

7

YOZGAT

79921

3

6

AKSARAY

83840

2

12

BİTLİS

87664

2

9

ÇORUM

90878

3

11

SİİRT

91170

3

10

KÜTAHYA

99749

3

7

ZONGULDAK

104839

3

5

TOKAT

107338

4

8

ELAZIĞ

110381

3

9

OSMANİYE

113250

4

9

MUŞ

114515

2

7

SİVAS

115411

4

13

ORDU

122477

4

12

AFYON

132522

4

11

TRABZON

137520

5

15

ESKİŞEHİR

139704

5

13

AĞRI

150651

3

10

MUĞLA

151672

3

10

ADIYAMAN

153872

4

9

ŞIRNAK

154525

3

5

ERZURUM

165621

6

16

BATMAN

169837

4

14

AYDIN

177497

6

10

DENİZLİ

183257

4

10

MALATYA

184674

4

10

TEKİRDAĞ

187522

4

9

BALIKESİR

187843

5

11

SAKARYA

190012

7

11

MARDİN

246477

4

11

MANİSA

247718

6

8

SAMSUN

265378

6

10

K.MARAŞ

284449

7

12

KAYSERİ

303049

6

11

VAN

309534

6

10

MERSİN

398113

5

12

HATAY

398675

6

13

KOCAELİ

402044

6

11

ADANA

473650

5

12

ANTALYA

475145

9

13

KONYA

485893

6

9

DİYARBAKIR

492975

7

10

BURSA

590380

6

12

GAZİANTEP

629243

8

13

ŞANLIURFA

685765

7

11

İZMİR

700854

8

20

ANKARA

1117487

11

19

İSTANBUL

2819443

14

31

Bu sayılar incelendiğinde il Milli Eğitim Müdürlüklerinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı kadroları ve Şube Müdürü Kadrolarındaki kadro sayılarının öğrenci sayılarına paralel bağlı olarak arttığı söylenemez.

İl Adı

Öğrenci Sayısı

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayısı

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayısı

BİTLİS

87664

2

9

BOLU

48705

2

9

AMASYA

65148

2

6

EDİRNE

53589

3

9

ELAZIĞ

110381

3

9

KARS

66214

2

6

KASTAMONU

53950

2

9

MUŞ

114515

2

7

NEVŞEHİR

56178

2

7

NİĞDE

72019

2

7

Yukarıda tablo dikkatlice incelendiğinde çarpıcı örnekler çıkartılabilir. Dolayısıyla MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı Ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslarına göre öğrenci sayıları kriteri uyarınca belirlenen ve il Milli Eğitim Müdürlüklerinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı kadroları ve Şube Müdürü Kadrolarındaki kadro sayılarında; illere ve öğrenci sayılarına göre çok ciddi tutarsızlıklar vardır. İnceleme ilçe milli eğitim müdürlükleri düzeyinde yapılır ise bu çarpıklığın daha ciddi boyutlarda olduğu görülecektir.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni kriterler belirleyrek, MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı Ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esasları güncellemesi ve titizlikle uygulaması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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