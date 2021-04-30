1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilikten 'alkol satışına izin veriliyor' iddialarına yalanlama

Kütahya Valiliği geçtiğimiz günlerde bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin "Kütahya'da Marketlerde alkol satışı" ile alakalı bir basın bildirisi yayımladı
 30 Nisan 2021 22:41
+Aa- Yazdır
Valilikten 'alkol satışına izin veriliyor' iddialarına yalanlama

Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ilimizde marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde maksatlı haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" denildi.

Valilik açıklamasında, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere 17 Mayıs tarihine dek sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan Perşembe, saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Aralık 2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan Genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü
30 Nisan 2021 22:54		 Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı
30 Nisan 2021 22:36
Sahibinin ağaçtaki kediyi Ege şivesiyle kurtarma çabası, gülümsetti
30 Nisan 2021 22:23		 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrı sayısı 'tam kapanmada' iki kat arttı
30 Nisan 2021 22:11
Aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde koronavirüsten öldü
30 Nisan 2021 22:00		 Vali, tezgahtaki tüm limonları satın alıp satıcıyı evine gönderdi
30 Nisan 2021 21:55
Bu ilde hazirana kadar borç nedeniyle sular kesilmeyecek
30 Nisan 2021 21:49		 Dilencilerin yeni yöntemi: Gıda aldırıp, gıdaları tekrar markete satıyorlar
30 Nisan 2021 21:44
Başhekim paylaştı: Koronavirüs yoğun bakımda sıfır vaka
30 Nisan 2021 21:16		 Vali Dağlı: Samsun'da 455 bin doz aşı yapıldı
30 Nisan 2021 20:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:54 - Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü22:48 - Bir damla kanla 15 yıllık cinayet çözüldü22:41 - Valilikten 'alkol satışına izin veriliyor' iddialarına yalanlama22:36 - Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı22:23 - Sahibinin ağaçtaki kediyi Ege şivesiyle kurtarma çabası, gülümsetti22:16 - 5 ilde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi
22:14 - Bu ile dışarıdan gelenler 10 gün evlerinde izole edilecek22:11 - Acil Çağrı Merkezine gelen çağrı sayısı 'tam kapanmada' iki kat arttı22:07 - Biden'ın maske paniği: 30 saniye boyunca maskesini aradı22:00 - Aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde koronavirüsten öldü21:55 - Vali, tezgahtaki tüm limonları satın alıp satıcıyı evine gönderdi21:49 - Bu ilde hazirana kadar borç nedeniyle sular kesilmeyecek
21:44 - Dilencilerin yeni yöntemi: Gıda aldırıp, gıdaları tekrar markete satıyorlar21:34 - Arnavutluk'ta Thodex'in kurucusu ile irtibatlı yeni kişiler tespit edildi21:22 - Bakan Koca: Vaka sayılarının düştüğü bir bayram yaşamak istiyoruz21:16 - Başhekim paylaştı: Koronavirüs yoğun bakımda sıfır vaka21:05 - Banka çalışanının dikkati milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkardı
20:58 - İzmir depremiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Talimata rağmen bazı yerlerde sağlık personeline ceza kesildi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
5 ilde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi
İçişleri'nden seyahat izin belgesi için ek genelge
KPSS 2021/5'te en düşük puan ile atama yapılan bölümler
Memur disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
Memurların dikkati: 750 milyonluk dolandırıcılık girişimi önlendi
Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar
Vaka sayısı 31 bine geriledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ses tonu 4
saldırgan turistler 1
Kut-ül amare savaşı 1
kadınsı poz 2
Körü körüne 3
aysberg 1
Juan Joya Borja 2
özlem 2
karalamak 5
sakallı kızlar 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam