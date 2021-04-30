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Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, yoğun sis sebebiyle iptal edildi.
 30 Nisan 2021 23:44
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Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, yoğun sis sebebiyle iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler normale dönecek.
Anadolu Ajansı
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