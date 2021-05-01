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1 Mayıs 2021 tarihli atama kararı yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
 01 Mayıs 2021 00:06
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1 Mayıs 2021 tarihli atama kararı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/210

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail ERGUNEŞ atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet ERDEM atanmıştır.

Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Lutfihak ALPKAN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim TOKAÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

30 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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