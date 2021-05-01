1 Mayıs 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
|01 Mayıs 2021 00:06
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/210
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail ERGUNEŞ atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet ERDEM atanmıştır.
Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Lutfihak ALPKAN atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim TOKAÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
30 Nisan 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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