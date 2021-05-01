1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte kripto para piyasasına yeni düzenleme getirildi. Bu kapsamda, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ibaresi eklendi.
 01 Mayıs 2021 01:23
+Aa- Yazdır
Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı

"Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi" tedbirlerinde kapsam genişledi. Kripto varlık sağlayıcıları ve tasarruf şirketleri de listeye eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe, "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ile "Tasarruf finansman şirketleri" ibareleri eklendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
01 Mayıs 2021 01:21		 10 üniversiteye yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı
01 Mayıs 2021 01:10
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet: ABD Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamıyor
01 Mayıs 2021 00:19		 1 Mayıs 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
01 Mayıs 2021 00:06
1 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Mayıs 2021 00:03		 Bakan Koca: Vaka sayılarının düştüğü bir bayram yaşamak istiyoruz
30 Nisan 2021 21:22
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Tunceli'de cemevini ziyaret etti
30 Nisan 2021 20:44		 Erdoğan, kısıtlamada hak kayıplarına ilişkin düzenlemeleri paylaştı
30 Nisan 2021 18:58
Fahrettin Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama
30 Nisan 2021 18:50		 Bakan Karaismailoğlu, Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yol projesini inceledi
30 Nisan 2021 17:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:36 - Uşak'ta polis ekipleri, tam kapanmada sokak hayvanlarını besledi01:23 - Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı01:21 - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak01:10 - 10 üniversiteye yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı00:38 - Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı00:28 - YPG/PKK, Washington'da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaştı
00:19 - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet: ABD Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamıyor00:06 - 1 Mayıs 2021 tarihli atama kararı yayımlandı00:04 - Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?00:03 - 1 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:50 - Arnavutköy'de polis otosuyla pikap çarpıştı: 2 polis yaralandı23:44 - Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli
22:54 - Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü22:48 - Bir damla kanla 15 yıllık cinayet çözüldü22:41 - Valilikten 'alkol satışına izin veriliyor' iddialarına yalanlama22:36 - Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı22:23 - Sahibinin ağaçtaki kediyi Ege şivesiyle kurtarma çabası, gülümsetti
22:16 - 5 ilde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
1 Mayıs 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
10 üniversiteye yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı
Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet: ABD Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamıyor
YPG/PKK, Washington'da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaştı
1 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Uşak'ta polis ekipleri, tam kapanmada sokak hayvanlarını besledi
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 mayıs 1
EVRAK İMZALARKEN NAZLANAN KİMSE 4
saldırgan turistler 1
özlem 2
kıymanın çok yakıştığı yemekler 5
aysberg 1
file market 4
Vavien 3
keşke o günlerde kalabilseydik 1
alışveriş siteleri 3
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam