Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte kripto para piyasasına yeni düzenleme getirildi. Bu kapsamda, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ibaresi eklendi.
|01 Mayıs 2021 01:23
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"Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi" tedbirlerinde kapsam genişledi. Kripto varlık sağlayıcıları ve tasarruf şirketleri de listeye eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe, "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ile "Tasarruf finansman şirketleri" ibareleri eklendi.
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