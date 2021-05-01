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Uşak'ta polis ekipleri, tam kapanmada sokak hayvanlarını besledi

Uşak'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
 01 Mayıs 2021 01:36
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Uşak'ta polis ekipleri, tam kapanmada sokak hayvanlarını besledi

Uşak'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği ekiplerince, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve İsmet Paşa Caddesi'nde sokak hayvanları için oluşturulan alanlara mama bırakıldı.

Ekipler ayrıca, kent genelinde sokak hayvanları için yapılmış kulübelerin bulunduğu alanlara da mama götürürken, polislerin bazı köpekleri elleriyle beslediği görüldü.
Anadolu Ajansı
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