Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat, Sivas, Artvin ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.