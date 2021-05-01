Tedbirlerin tacı olsun: Son noktayı koyalım

Tam kapanmada ilk gün geride kalırken uzmanlar, bu dönemin başarıya ulaşması için vatandaşlara 'kurallara uyun' uyarısı yaptı. Bilim insanlarının tam kapanmaya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

ÜÇ AŞI BÜYÜK AVANTAJ

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birol Özkalp, "Rus aşısıyla birlikte elimizde üç aşı olacak. Bu bize avantaj sağlayacak. Sürü bağışıklığın olması için en az yüzde 70'lerde kişileri aşılamamız lazım. Sürü bağışıklığında yüzde 15'lerdeyiz ve biraz düşüğüz. İnsanlar evlerine kendini kapatmalı. Açlıktan ölmeyiz ama virüsten ölebiliriz" dedi.

HEBA OLMASIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Baykan da, şunları söyledi: "Vatandaşlarımız bugüne kadar çok sıkılmış olabilir. Ama ne olur bugüne kadar çektiğimizi bir anda heba etmeyelim. Bu 15 gün çok önemli. Bu güne kadarki tedbirlerin tacı olabilecek bir adım. Belki de son noktayı koyacağımız tedbirdir."