İlk gün kapanma yokmuş gibi hareket edildi

Kovid-19'la mücadele için uygulanan tam kapanmanın ilk günü "normal günler"den farksız geçti.



Koronavirüsle mücadele için 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminin ilk gününün "normal dönem"den farkı yoktu. Özelikle İstanbul ve Ankara'da, hem trafikte hem de toplu taşımada yoğunluk çok fazlaydı.

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR

İstanbul'da kapanmanın ilk gününde meydanlar, parklar, sahiller beklendiği gibi boş kalırken, trafik ve toplu taşımada ise durum beklendiği gibi olmadı. Özellikle sabah saatlerinde trafikte polis kontrol noktalarının olduğu yerlerde uzun kuyruklar oluşurken toplu taşımada da yoğunluk yaşandı. Öğlen saatlerine doğru kalabalık azaldı ancak toplu taşıma seferlerinin az olmasından dolayı araçların içerisinde yine yoğunluk oluştu.



TOPLU TAŞIMA YOĞUNDU

Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluktan dolayı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi. Kısıtlamadan muaf olanlar yoğunluk karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Toplu taşımaya binen Mustafa Kara, "Bu sabah kalktığımda dışarının çok sakin olacağını düşünüyordum. Ancak çok yoğun trafik var. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da bu kadar trafik ve yoğunluk olmasına şaşırdım." dedi.

METROBÜSLER AYNEN DEVAM!

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin azaltılmasından dolayı tramvaylarda yoğunluk vardı. Yenikapı-Havalimanı hattındaki metroların koltuklarına "Sosyal mesafenizi koruyunuz! Bu koltuğu boş bırakın" şeklinde uyarılar konultu. Çok kalabalık olmasa da ayakta duran yolcular da vardı. Metrobüsler de ise günlük hareketliliğin devam ettiği görüldü.

BAŞKENTTE DE DURUM AYNI

Ankara'da da tam kapanma döneminin ilk gününde, trafikte yoğunluk yaşandı. Toplu ulaşım araçları ile duraklarda da çok sayıda vatandaşın olduğu görüldü. Başkentte polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Polisler, kentin özellikle işlek noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadıklarına ilişkin kontrollerini gerçekleştirdi.