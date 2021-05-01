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Rusya'ya turizm çıkarması

Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları askıya almasının ardından Ankara, Moskova'ya turizm çıkarması yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mayıs ayında Moskova'yı ziyaret ederek uçuşların yeniden başlatılması için girişimlerde bulunacak.
 01 Mayıs 2021 06:50
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Rusya'ya turizm çıkarması

Önceki gün başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sürecinin ardından Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarında düşüş beklenirken, turizm sezonu için de geri sayım başladı. Bu kapsamda yabancı turistin Türkiye'ye çekilmesi için çalışmalar hızlandırılıyor. Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke olan Rusya ile yoğun bir 'turizm diplomasisi' başlatılacak.

ÜÇ BAKANDAN MOSKOVA'YA TURİZM ÇIKARMASI

Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları askıya almasının ardından Ankara, Moskova'ya turizm çıkarması yapmayı planlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu ay (mayıs) Moskova'yı ziyaret edecek. Rus muhatapları ile görüşecek olan üç bakan, yaz aylarında Rusya-Türkiye arasında arasındaki uçuşların yeniden başlatılması için girişimlerde bulunacak.

ÇAVUŞOĞLU, ALMANYA MODELİ ÖNERECEK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin yaklaşık üç hafta kapanmaya girdiğini ve bunun sonucunda vaka sayılarında önemli bir düşüşün yaşanacağına işaret edecek. Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlaması konusunu Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile değerlendirecek. Geçtiğimiz yıl Almanya ile yapılan turizm modelini, mevkidaşına sunacak. Antalya, Muğla, İzmir, Aydın gibi Rus turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tatil bölgelerin seyahat uyarısından muaf tutulması önerisini dile getirecek.

KOCA, 4 İLİN DETAYLI VAKA TABLOSUNU PAYLAŞACAK

Sağlık Bakanı Koca da Türkiye genelinde aşılanma oranı ve 'tam kapanmayla' Türkiye genelinde ortaya çıkacak vaka tablosunu Rus muhatapları ile paylaşacak. Bakan Koca ayrıca Antalya, Aydın, Muğla ve İzmir gibi turizm destinasyonlarındaki Covid-19 vaka durumun detaylarını ifade edecek. Koca'nın gündeminde Sputnik V aşısı konusundaki iş birliği de olacak.

ERSOY, TEDBİRLERİ ANLATACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise Rus muhataplarına hava limanlarından otellere, konaklama tesislerinden, tur ve transfer araçlarına kadar turizm sektöründe alınan Covid-19 tedbirleri hakkında sunum yapacak. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlatılan Güvenli Turizm Sertifikası konusunda Rus yetkililere bilgi verecek. Konaklama, yeme-içme tesisleri, tur ve transfer araçları, kongre ve sanat tesisleri, temalı parklar, mekanik hatlar ve deniz turizmindeki üst düzeye çıkarılan sağlık ve hijyen tedbirlerini anlatacak.

TURİZM GELİRİ YÜZDE 40,2 AZALDI

Yılın ilk çeyreğinde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2 azaldı. TÜİK verilerine göre ilk üç ayda gelir 2 milyar 452 milyon dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 68,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 31,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte sağlık harcaması hariç diğer tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Sağlık harcaması yüzde 4,7 artarken, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 79,5, paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 71,0 ve tur hizmetleri harcaması yüzde 62,4 azaldı. Gecelik harcama 56 dolar oldu.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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