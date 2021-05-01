Ankara'da 847 Büyükşehir çalışanı pozitif
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 847 belediye çalışanının koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu
|01 Mayıs 2021 07:15
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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş " Kıymetli ailem, mesai arkadaşlarımızdan 847'sinin Covid-19 durumu pozitif olup tedavi süreçleri devam etmektedir.
Çalışma arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
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