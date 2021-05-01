1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da 847 Büyükşehir çalışanı pozitif

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 847 belediye çalışanının koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu
 01 Mayıs 2021 07:15
+Aa- Yazdır
Ankara'da 847 Büyükşehir çalışanı pozitif

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş " Kıymetli ailem, mesai arkadaşlarımızdan 847'sinin Covid-19 durumu pozitif olup tedavi süreçleri devam etmektedir.

Çalışma arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
01 Mayıs 2021 09:00		 Dün en yüksek can kaybı yaşandı
01 Mayıs 2021 08:24
'Biontech'in tek dozu yeterli değil'
01 Mayıs 2021 08:20		 Çek düzenlemesi kısa süreli paniğe neden oldu
01 Mayıs 2021 08:20
'Kovid-19 vakalarının yüzde 20'si semptomsuz'
01 Mayıs 2021 08:20		 Aile hekimleri tam kapanmada da çalışacak
01 Mayıs 2021 08:05
Suyla oruç tutmak vücudun dengesini bozar
01 Mayıs 2021 07:50		 Sputnik V aşısı burada üretilecek
01 Mayıs 2021 07:30
Yazın 18 yaş da aşılanacak
01 Mayıs 2021 07:20		 Şehit düşen askerin son sözleri yürekleri dağladı
01 Mayıs 2021 07:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:18 - E-Devlet'ten 'izin belgesi' almayanlar dikkat: Bu pazar son09:17 - Bakan Koca açıkladı: Kapanma sonrası kontrollü geçiş09:00 - Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı08:53 - Belarus asıllı avukatın taciz kabusu! Mesajlar şoke etti08:35 - Muafiyet belgesi alana vergi yok08:24 - Dün en yüksek can kaybı yaşandı
08:22 - Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapıldı08:20 - Çek düzenlemesi kısa süreli paniğe neden oldu08:20 - 'Biontech'in tek dozu yeterli değil'08:20 - 'Kovid-19 vakalarının yüzde 20'si semptomsuz'08:05 - Aile hekimleri tam kapanmada da çalışacak07:59 - Yapay zeka bebekleri
07:57 - Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı07:50 - Suyla oruç tutmak vücudun dengesini bozar07:43 - 2023'te Gaziantep'ten hızlı trene binen birisi, Edirne'ye kadar gidecek07:40 - Kapanma YKS-LGS'ye çalışanlar için şans07:30 - Sputnik V aşısı burada üretilecek
07:24 - Numan Kurtulmuş: Biden, ABD'yi Ermeni lobilerine rehin bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mayıs 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
10 üniversitede yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı
Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet: ABD Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamıyor
YPG/PKK, Washington'da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaştı
İlk gün kapanma yokmuş gibi hareket edildi
Şehit düşen askerin son sözleri yürekleri dağladı
Aile hekimleri tam kapanmada da çalışacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yayçep 1
Acımadı ki 3
sermayeyi kediye yüklemek 2
fritöz 1
kulaklığı ödünç isteyen mesai arkadaşı 1
nohut oda bakla sofa 2
Şimdiye kadar Korona olamayan,bitcoin almayan ve tiktok kullanma 1
tarihi bilgiler 1
Hindistan varyantı 5
kadınsı poz 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam