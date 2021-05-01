Yazın 18 yaş da aşılanacak

Bakan Fahrettin Koca, aşı çalışmaları ilgili bilgi verdi. Koca, "Haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz" diyerek Rus aşının ne zaman geleceğini de duyurdu. Koca,

"6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının gelmesi planlandı. Önümüzdeki mayıs ayından itibaren ilk etabı gelecek"

dedi.

6 MİLYON AŞIMIZ VAR

Koca şunları söyledi: "Sinovac aşısını yapılan sözleşmeyle, erken dönemde nisan ayı sonu itibarıyla sözleşme gereği 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Ama özellikle üretilen ülke kendi vatandaşları için kullanmak istediğinden gelmemiş oldu. Sevkiyatın önümüzdeki günler tekrar başlayabileceğini buradan söylemek istiyorum. Toplam Biontech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşımız var şu an."

ANLAŞMAYI YAPTIK

Koca, BioNTech aşısı ile ilgili "Uğur Hoca ile tekrar görüştüğümde, mayıs ayı için 1 milyon doz daha aşının geleceğini, haziran için de 30 milyon doz aşı için sorun olmadığını, bu miktarda Uğur Hoca artırma için gayret içerisinde. BioNTech için de 30 milyon dozluk bir anlaşmaydı, yeni dönemde bu 30 milyon doz anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. Yaz dönemi itibarıyla 90 milyon dozun yazdan önce gelmesi için gayret içinde" dedi.