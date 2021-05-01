Sputnik V aşısı burada üretilecek
|01 Mayıs 2021 07:30
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Sputnik V aşısının Türkiye'de üretileceği CinnaGen İlaç tesisleri ilk kez görüntülendi. Türkiye'de 4 yıl önce 30 milyon avro yatırımla Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrikası, aslında kansere karşı monoklonal antikorlar üretmek üzere 2019'da açıldı. 2020'nin ilk aylarında Sağlık Bakanlığı'ndan dünya standartlarında üretim yapılabileceğine dair uluslararası geçerliliği olan GMP sertifikasını da almayı başardıklarını anlatan CinnaGen İlaç kurucu ortağı ve CEO'su Ferhat Farsi, tesiste "aşı dolumu" değil sıfırdan aşı üretimi yapılacağının altını çizerek, "Şunu belirtmemde yarar var, biz aşının bütün üretim prosesinin tamamını A'dan Z'ye Türkiye'de, bu tesislerde gerçekleştireceğiz. Kovid 19'daki dünyada ilk ruhsat alan bu aşıyı Türkiye'de üretecek olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.
ÇİFT TARAFLI KONTROL
- Önümüzdeki günlerde deneme üretimleri yapacaklarını söyleyen Farsi,
"Kalite kontrolleri çift taraflı yapılacak. Yani hem burada (Bakanlık tarafından) hem de Rusya'da Gameliya Enstitüsü tarafından yapılacak. Daha sonra da yaza doğru, daha büyük hacimli üretimlere başlamış olacağız. Aşının teknoloji transferi konusunda zamanlama olarak geç kalmış değiliz. Hızlı ilerleyeceğiz. Yaza doğru inşallah ürünleri Türk ilaç piyasasına ve vatandaşlara sunmayı düşünüyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor"ifadelerini kullandı.
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