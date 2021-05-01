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2023'te Gaziantep'ten hızlı trene binen birisi, Edirne'ye kadar gidecek

Demir yolu projeleriyle ilgili bilgi veren Bakan Adil Karaismailoğlu "Ankara-Sivas Hızlı Treni'ni haziran-temmuz gibi açmayı planlıyoruz. Ardından da bugün test ettiğimiz Konya-Karaman arasındaki 102 kilometrelik hattı açıyoruz. Seyahat süresini de 40 dakikaya düşüreceğiz. Bu projeler en az 100 yıl millete hizmet edecek. 2023'te Gaziantep'ten hızlı trene binen birisi, Edirne'ye kadar gidebilecek" açıklamasını yaptı.
 01 Mayıs 2021 07:43
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2023'te Gaziantep'ten hızlı trene binen birisi, Edirne'ye kadar gidecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bu yıl temel atılması planlanan Kanal İstanbul'la ilgili bir finansman sorunu bulunmadığını söyledi. Konya-Karaman arasında yapılan ve test sürüşleri devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı seferlerine katılmak için Ankara'dan Karaman'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gazetemize, ulaştırma projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2021 'KANAL' YILI

Kanal İstanbul'a ilişkin son bilgileri aktaran Karaismailoğlu "Çalışmalar devam ediyor. Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini, haziran ayında Cumhurbaşkanı'mızla birlikte atacağız. Kanal İstanbul güzergahında 6 köprü var. Birinin temelini atıp bitireceğiz, diğer köprülerin de imalatlarına devam ediyoruz. 2021 yılı, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz, ihalelerimizi yapıp tam gaz inşaata başlamak" diye konuştu. Bankaların Kanal İstanbul'u finanse etmek istemediği iddialarına cevap veren Karaismailoğlu "O haberin kaynağı yok. Bırakın Türkiye'yi, bütün dünyadaki finans kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Finans ile ilgili herhangi bir sorun yok" açıklamasını yaptı. Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya'dan ilgi olduğunu belirten Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un yerli yüklenicilerle yapılacağını söyledi.

EN UZUN TÜNEL

Pandemiye rağmen yatırımların devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu "Bayram sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olarak tarif ettiğimiz, Hasdal-Habibler arasındaki 10 kilometrelik çok önemli bir kesimi hizmete alacağız. Hasdal Kavşağı'ndan ayrılıp Sultangazi'nin altını 4 bin 5 metre ile geçen İstanbul'un en uzun tüneli var orada. Bu, hem İstanbul'un en uzun tüneli, hem de 4 şerit olarak dünyanın en geniş tüneli. Açılışı, bayram ertesinde Cumhurbaşkanı'mız yapacak. İstanbul'un şehir içi trafiğinin rahatlamasına çok büyük katkı sunacak. Hasdal ile Mahmutbey gişeleri arasında sıkışan trafiğe alternatif yol olarak hizmet verecek. Kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve devamında Başakşehir'e ulaşım aksı olacak" dedi.

BİR OTOYOLDAN BÜYÜK KAZANÇ

Kamu-özel sektör iş birliğini en iyi kullananlardan birinin Türkiye olduğunu belirten Karaismailoğlu "Mesela Kuzey Marmara Otoyolu, 8 milyar dolarlık bir proje. Böyle bir projeyi bu kadar zamanda genel bütçenizde ayırmanız mümkün değil. Farklı bir modeli çalışıyorsunuz, Yap-İşlet-Devret... Ve etaplar halinde memleketimize kazandırdık. Sadece Kuzey Marmara Otoyolu'nun yıllık 2,5 milyar TL'lik bir kazanımı var" dedi.

GAZİANTEP'TEN EDİRNE'YE YHT

Demir yolu projeleriyle ilgili bilgi veren Bakan Adil Karaismailoğlu "Ankara-Sivas Hızlı Treni'ni haziran-temmuz gibi açmayı planlıyoruz. Ardından da bugün test ettiğimiz Konya-Karaman arasındaki 102 kilometrelik hattı açıyoruz. Seyahat süresini de 40 dakikaya düşüreceğiz. Bu projeler en az 100 yıl millete hizmet edecek. 2023'te Gaziantep'ten hızlı trene binen birisi, Edirne'ye kadar gidebilecek" açıklamasını yaptı.

5B UYDUSU DA BU YIL TAMAM

Ocak ayında fırlatılan ve gelecek hafta yörüngeye oturması öngörülen Türksat 5A uydusuyla ilgili sıkıntı olmadığını belirten Karaismailoğlu "Bir ay boyunca test süreçleri devam edecek. Hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Türksat 5B'nin de imalatları bitti, testleri yapılıyor. Onu da bu yıl fırlatacağız" diye konuştu. Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın üretiminin tamamlanması için 2022 sonunu işaret etti.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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