Suyla oruç tutmak vücudun dengesini bozar

Ramazanda yapılan en büyük yanlışlardan birinin gece yatmadan önce yemek yemek ve sahura kalkıp sadece su içmek olduğunu belirten Dyt. Gökçenur Aşık, "Bu durum açlık süresini uzatacağı için metabolizmanın yavaşlamasını destekleyecektir.

Ramazanda dengeli beslenmeyen ve sahura kalkmayan kişilerde; kan şekeri düşüklüğü, sindirim zorlukları, mide ve bağırsaklarda aşırı gaz birikimi, ani tansiyon yükselmesi, dehidratasyon dediğimiz vücudun susuz kalması ve su- tuz dengesinin bozulması gibi durumlar meydana gelebilir" diyerek sahura kalkarak yemek yemenin önemini vurguladı.

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