Yapay zeka bebekleri

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2 milyon çift çocuk sahibi olamıyor ya da zorlanıyor. Dünyada ise çiftlerin yüzde 10-12'si açıklanamayan sebeplerden dolayı çocuk sahibi olamıyor. Tıp teknolojileri, anne baba olmak isteyen insanların bu arzusunu gerçekleştirmek amacıyla yapay zeka modellemelerini devreye soktu. Çiftlere ait bütün sağlık verileri bir havuzda toplanıp yapay zeka programlarıyla işlenerek gebelik ihtimali artırılıyor.

Problemi olmayan bir çiftin, aylık gebe kalabilme başarı oranı yüzde 20-25 olduğunu hatırlatan Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi doktorlarından kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Opr. Dr. Güvenç Karlıkaya, "Çiftlerin yüzde 75'i hiçbir problem olmasa hamilelik gerçekleşmez. İnfertilite tedavisinde kullanılan en yaygın yollardan olan tüp bebek tedavilerindeki farklı teknikler, çiftlerin anne baba olmasına yardım ediyor. Son olarak da dijital hayatın her alanında etkin şekilde kullanılan yapay zeka teknolojisi üreme tıbbına da yön vererek çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzünü güldürüyor" dedi.

Tüp bebek tedavisinde de uygulanan bu metotta hastaya ait bütün bilgilerin, gerçekleştirilen testler, sonuçlar ve raporlar sayısal bir şekle dönüştürüldüğünü ve büyük veri bankaları oluşturulduğunu söyleyen Opr. Dr. Karlıkaya, "Sonrasında özel olarak hazırlanan programlar bu büyük veriyi inceleyerek öğreniyor ve eklenen benzer verilerle birlikte herhangi bir insanın yapamayacağı hızda sonuçlar üretebiliyor" diye açıkladı.

EN İYİ EMBRİYOYU BİLGİSAYAR SEÇİYOR

Elde edilen verilerin yazılımlarla birleştirilerek daha doğru sonuçlara ulaşıldığını Opr. Dr. Karlıkaya, "Son birkaç yıldır Türkiye'de de uygulanarak çok sayıda çifte umut ışığı olan Smart PGT yöntemi, embriyolar üzerinde detaylı genetik inceleme yapmamızı sağlayan NGS testinin en gelişmiş şeklidir. Smart PGT yöntemi, sonuçların analizi kısmında yapay zekadan faydalanılarak tutunma potansiyeli en yüksek embriyoyu seçme imkanı sunuyor ve gebelik şansının artmasını sağlıyor" dedi.

TEKRARLAYAN BAŞARISIZLIKLARDA TERCİH EDİLİYOR

Tüp bebek tedavisinde yapay zeka teknolojilerinin özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda ve gebelik kaybı yaşamış olan çiftlerin tedavisinde tercih edildiğini vurgulayan Opr. Dr. Güvenç Karlıkaya, "Kadın yaşının ileri olduğu durumlarda ya da akraba evliliği yapmış olan çiftlerin ilk tüp bebek denemelerinde eğer şartlar uygunsa, tedavi planında yapay zekanın yer almasını tavsiye ediyoruz. Bu teknoloji etkin ve verimli kullanıldıkça yakın bir gelecekte özellikle genetik bozukluğu olan ya da ileri yaşlarda çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda hem gebelik kayıplarının hem de sakat bebek doğumlarının önüne geçilecek" diye ifade etti.

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