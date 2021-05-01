1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yapay zeka bebekleri

Dijital hayatın her alanında aktif şekilde kullanılan yapay zeka teknolojisi üreme tıbbına da yön vererek çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzünü güldürüyor. Akıllı teknolojiler, tutunma potansiyeli en yüksek embriyoyu seçip gebelik şansının artmasını sağlıyor
 01 Mayıs 2021 07:59
+Aa- Yazdır
Yapay zeka bebekleri

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2 milyon çift çocuk sahibi olamıyor ya da zorlanıyor. Dünyada ise çiftlerin yüzde 10-12'si açıklanamayan sebeplerden dolayı çocuk sahibi olamıyor. Tıp teknolojileri, anne baba olmak isteyen insanların bu arzusunu gerçekleştirmek amacıyla yapay zeka modellemelerini devreye soktu. Çiftlere ait bütün sağlık verileri bir havuzda toplanıp yapay zeka programlarıyla işlenerek gebelik ihtimali artırılıyor.

Problemi olmayan bir çiftin, aylık gebe kalabilme başarı oranı yüzde 20-25 olduğunu hatırlatan Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi doktorlarından kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Opr. Dr. Güvenç Karlıkaya, "Çiftlerin yüzde 75'i hiçbir problem olmasa hamilelik gerçekleşmez. İnfertilite tedavisinde kullanılan en yaygın yollardan olan tüp bebek tedavilerindeki farklı teknikler, çiftlerin anne baba olmasına yardım ediyor. Son olarak da dijital hayatın her alanında etkin şekilde kullanılan yapay zeka teknolojisi üreme tıbbına da yön vererek çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzünü güldürüyor" dedi.

Tüp bebek tedavisinde de uygulanan bu metotta hastaya ait bütün bilgilerin, gerçekleştirilen testler, sonuçlar ve raporlar sayısal bir şekle dönüştürüldüğünü ve büyük veri bankaları oluşturulduğunu söyleyen Opr. Dr. Karlıkaya, "Sonrasında özel olarak hazırlanan programlar bu büyük veriyi inceleyerek öğreniyor ve eklenen benzer verilerle birlikte herhangi bir insanın yapamayacağı hızda sonuçlar üretebiliyor" diye açıkladı.

EN İYİ EMBRİYOYU BİLGİSAYAR SEÇİYOR

Elde edilen verilerin yazılımlarla birleştirilerek daha doğru sonuçlara ulaşıldığını Opr. Dr. Karlıkaya, "Son birkaç yıldır Türkiye'de de uygulanarak çok sayıda çifte umut ışığı olan Smart PGT yöntemi, embriyolar üzerinde detaylı genetik inceleme yapmamızı sağlayan NGS testinin en gelişmiş şeklidir. Smart PGT yöntemi, sonuçların analizi kısmında yapay zekadan faydalanılarak tutunma potansiyeli en yüksek embriyoyu seçme imkanı sunuyor ve gebelik şansının artmasını sağlıyor" dedi.

TEKRARLAYAN BAŞARISIZLIKLARDA TERCİH EDİLİYOR

Tüp bebek tedavisinde yapay zeka teknolojilerinin özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda ve gebelik kaybı yaşamış olan çiftlerin tedavisinde tercih edildiğini vurgulayan Opr. Dr. Güvenç Karlıkaya, "Kadın yaşının ileri olduğu durumlarda ya da akraba evliliği yapmış olan çiftlerin ilk tüp bebek denemelerinde eğer şartlar uygunsa, tedavi planında yapay zekanın yer almasını tavsiye ediyoruz. Bu teknoloji etkin ve verimli kullanıldıkça yakın bir gelecekte özellikle genetik bozukluğu olan ya da ileri yaşlarda çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda hem gebelik kayıplarının hem de sakat bebek doğumlarının önüne geçilecek" diye ifade etti.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Oppo ve Xiaomi'den sonra bir marka daha Türkiye'de üretilecek
30 Nisan 2021 14:18		 5G frekans ihalesi 2022'de yapılacak
28 Nisan 2021 15:52
Yerli sosyal medya uygulaması Mirket
27 Nisan 2021 07:23		 'Türkiye'nin programdan çıkarılmasıyla, F-35'in motor maliyeti artacak'
26 Nisan 2021 12:09
Aksungur SİHA'dan yeni başarı
25 Nisan 2021 13:57		 Türk SİHA'ları için tarihi gün
23 Nisan 2021 16:31
Zırhlı muharebe aracı Tulpar ihracat kovalıyor
22 Nisan 2021 20:56		 Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı
22 Nisan 2021 19:16
Selçuk Bayraktar: F-35 vermemeleri yarın için en hayırlı işlerden olabilir
22 Nisan 2021 12:22		 15 dakikada yüksek güvenlikli mobil askeri üs
19 Nisan 2021 20:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:18 - E-Devlet'ten 'izin belgesi' almayanlar dikkat: Bu pazar son09:17 - Bakan Koca açıkladı: Kapanma sonrası kontrollü geçiş09:00 - Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı08:53 - Belarus asıllı avukatın taciz kabusu! Mesajlar şoke etti08:35 - Muafiyet belgesi alana vergi yok08:24 - Dün en yüksek can kaybı yaşandı
08:22 - Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapıldı08:20 - Çek düzenlemesi kısa süreli paniğe neden oldu08:20 - 'Biontech'in tek dozu yeterli değil'08:20 - 'Kovid-19 vakalarının yüzde 20'si semptomsuz'08:05 - Aile hekimleri tam kapanmada da çalışacak07:59 - Yapay zeka bebekleri
07:57 - Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı07:50 - Suyla oruç tutmak vücudun dengesini bozar07:43 - 2023'te Gaziantep'ten hızlı trene binen birisi, Edirne'ye kadar gidecek07:40 - Kapanma YKS-LGS'ye çalışanlar için şans07:30 - Sputnik V aşısı burada üretilecek
07:24 - Numan Kurtulmuş: Biden, ABD'yi Ermeni lobilerine rehin bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mayıs 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
10 üniversitede yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı
Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet: ABD Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamıyor
YPG/PKK, Washington'da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaştı
İlk gün kapanma yokmuş gibi hareket edildi
Şehit düşen askerin son sözleri yürekleri dağladı
Aile hekimleri tam kapanmada da çalışacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yayçep 1
Acımadı ki 3
sermayeyi kediye yüklemek 2
fritöz 1
kulaklığı ödünç isteyen mesai arkadaşı 1
nohut oda bakla sofa 2
Şimdiye kadar Korona olamayan,bitcoin almayan ve tiktok kullanma 1
tarihi bilgiler 1
Hindistan varyantı 5
kadınsı poz 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam