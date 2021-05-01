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Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı

Konya'da 2 gün önce cezaevinden çıkan ve tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, 2 yaşındaki kızını da alarak kaçtı.
 01 Mayıs 2021 07:57
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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 2 gün önce çıktığı öğrenilen Ramazan M. (22) ile eşi Tuğba M. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan M. bıçakla eşini boğazından, karnından ve çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra 2 yaşındaki kızı G.M.'yi de alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuba M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tuğba M.'nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, genç kadının 8 aylık hamile olduğu belirtildi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ramazan M.'nin eşini daha önce de bıçaklamaktan hapse girdiği ve uyuşturucu, hırsızlık, yaralamadan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
DHA
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