Aile hekimleri tam kapanmada da çalışacak



Milliyet'ten AYKUT YILMAZ'ın haberine göre: Bakanlık tarafından illere gönderilen genelgede, "Birinci basamak sağlık hizmetinin temelini oluşturan aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri gibi sağlık kurum ve kuruluşları 29/04/2021 tarihi saat 19.00'dan başlayan ve 17.5.2021 tarihi saat 05:00'e kadar olan tam kapanma döneminde de kesintisiz ve aynı şekilde sağlık hizmeti sunmaya devam edecektir. Yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 pazartesi ve 11 Mayıs 2021 salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmıştır" denildi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan ise karara sert tepki gösterdi. Pandemi dönemi boyunca 13 ayda üç defa izinleri engellenen aile sağlığı çalışanlarının yeniden Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yarı yolda bırakıldığını belirten Eryazğan, şöyle dedi: "Salgının başından beri canla başla çalışan aile hekimlerinin, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile verilen 9 gün idari izni ortadayken ve mevcut koşullarda aşılar yokken, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile haklarının gasp edilmeye çalışılmasına itiraz ediyoruz. İnsan haklarına aykırı bu yazıyı tanımadığımızı açıkça beyan ediyoruz."

AHEF'in karara ilişkin yayımladığı broşürde, "Hak gaspına izin vermeyiz! Aile sağlığı merkezlerimiz 10-11-12-13-14 Mayıs 2021 tarihlerinde kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.