1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile hekimleri tam kapanmada da çalışacak

Sağlık Bakanlığı'nca tam kapanma döneminde 1. Basamak Sağlık Hizmeti'ne ilişkin yayımlanan genelgede, kamu personelinin idari izinli sayıldığı tarihlerde de aile sağlığı merkezleri ile toplum sağlığı merkezlerinin çalışmaya devam etmesi ve bu şekilde sağlık hizmetinin kesintisiz olarak sunumu ve kişilerin sağlık hizmetine erişiminin sağlanması istendi.
 01 Mayıs 2021 08:05
+Aa- Yazdır
Aile hekimleri tam kapanmada da çalışacak


Milliyet'ten AYKUT YILMAZ'ın haberine göre: Bakanlık tarafından illere gönderilen genelgede, "Birinci basamak sağlık hizmetinin temelini oluşturan aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri gibi sağlık kurum ve kuruluşları 29/04/2021 tarihi saat 19.00'dan başlayan ve 17.5.2021 tarihi saat 05:00'e kadar olan tam kapanma döneminde de kesintisiz ve aynı şekilde sağlık hizmeti sunmaya devam edecektir. Yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 pazartesi ve 11 Mayıs 2021 salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmıştır" denildi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan ise karara sert tepki gösterdi. Pandemi dönemi boyunca 13 ayda üç defa izinleri engellenen aile sağlığı çalışanlarının yeniden Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yarı yolda bırakıldığını belirten Eryazğan, şöyle dedi: "Salgının başından beri canla başla çalışan aile hekimlerinin, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile verilen 9 gün idari izni ortadayken ve mevcut koşullarda aşılar yokken, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile haklarının gasp edilmeye çalışılmasına itiraz ediyoruz. İnsan haklarına aykırı bu yazıyı tanımadığımızı açıkça beyan ediyoruz."

AHEF'in karara ilişkin yayımladığı broşürde, "Hak gaspına izin vermeyiz! Aile sağlığı merkezlerimiz 10-11-12-13-14 Mayıs 2021 tarihlerinde kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
01 Mayıs 2021 09:00		 Dün en yüksek can kaybı yaşandı
01 Mayıs 2021 08:24
'Biontech'in tek dozu yeterli değil'
01 Mayıs 2021 08:20		 Çek düzenlemesi kısa süreli paniğe neden oldu
01 Mayıs 2021 08:20
'Kovid-19 vakalarının yüzde 20'si semptomsuz'
01 Mayıs 2021 08:20		 Suyla oruç tutmak vücudun dengesini bozar
01 Mayıs 2021 07:50
Sputnik V aşısı burada üretilecek
01 Mayıs 2021 07:30		 Yazın 18 yaş da aşılanacak
01 Mayıs 2021 07:20
Ankara'da 847 Büyükşehir çalışanı pozitif
01 Mayıs 2021 07:15		 Şehit düşen askerin son sözleri yürekleri dağladı
01 Mayıs 2021 07:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:18 - E-Devlet'ten 'izin belgesi' almayanlar dikkat: Bu pazar son09:17 - Bakan Koca açıkladı: Kapanma sonrası kontrollü geçiş09:00 - Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı08:53 - Belarus asıllı avukatın taciz kabusu! Mesajlar şoke etti08:35 - Muafiyet belgesi alana vergi yok08:24 - Dün en yüksek can kaybı yaşandı
08:22 - Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapıldı08:20 - Çek düzenlemesi kısa süreli paniğe neden oldu08:20 - 'Biontech'in tek dozu yeterli değil'08:20 - 'Kovid-19 vakalarının yüzde 20'si semptomsuz'08:05 - Aile hekimleri tam kapanmada da çalışacak07:59 - Yapay zeka bebekleri
07:57 - Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı07:50 - Suyla oruç tutmak vücudun dengesini bozar07:43 - 2023'te Gaziantep'ten hızlı trene binen birisi, Edirne'ye kadar gidecek07:40 - Kapanma YKS-LGS'ye çalışanlar için şans07:30 - Sputnik V aşısı burada üretilecek
07:24 - Numan Kurtulmuş: Biden, ABD'yi Ermeni lobilerine rehin bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mayıs 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
10 üniversitede yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı
Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet: ABD Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamıyor
İlk gün kapanma yokmuş gibi hareket edildi
YPG/PKK, Washington'da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaştı
Şehit düşen askerin son sözleri yürekleri dağladı
Aile hekimleri tam kapanmada da çalışacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süper ay doğal afetleri tetikler mi 3
Sözlükteki eğlenceyi kaçıran kafasina gore takılanlar 1
ağız dalaşı 2
ruj 1
tarihi bilgiler 1
nohut oda bakla sofa 2
istanbulda gezmek 1
eşi ölünce dağılan kadın 2
Göz hakkı 4
sermayeyi kediye yüklemek 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam