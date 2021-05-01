Çek düzenlemesi kısa süreli paniğe neden oldu

İş dünyası düzenleme yüzünden işçi maaşlarının bile ödenemeyeceği uyarıları yaptı. Tepkilerin artması üzerine Ticaret Bakanlığı TBMM'nin çıkardığı yasayı basın açıklamasıyla düzeltmeye çalıştı. Ancak bu açıklama da kaosu önleyemedi. Tam kapanmanın ilk gününde iş dünyasını ayağa kaldıran düzenleme TBMM'de görüşülen torba yasa teklifinin içerisine son anda AKP Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve arkadaşlarının önergesiyle eklendi. TBMM Genel Kurulunda torba teklifle birlikte jet hızıyla kabul edilen düzenlemeye göre, ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. Ancak 1 Haziran'dan sonra kalan süre için ibraz işlemi yapılabilecek.

YASAYA NEŞTER

İş dünyasında yaşanan büyük rahatsızlığın ardından Ticaret Bakanlığı basın açıklaması yapmak zorunda kaldı. Bakanlık açıklamasında çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi gerektiğini bildirdi. Bazı iş insanları, yasa yerine bakanlık açıklaması dikkate alınıp ibraz edilse bile, borçluların banka hesaplarında para bulundurmayarak borç ödemekten kurtulacaklarını belirttiler.

İSO: CİDDİ BİR BELİRSİZLİK OLUŞTU

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, yaşananların piyasada çok ciddi bir belirsizlik yarattığını söyledi. Bahçıvan, "Düzenleme yapılırken bazı alanların eksik bırakılmasından dolayı yaşanan kaos, ciddi bir belirsizlik ortaya çıkardı. Saatler içinde düzeltmeler yapılsa da, bu tür kararların olumsuzlukların önceden hesaplanarak yapılması önemli" dedi.

Önce teşekkür etti sonra 'sistem kilitlendi' dedi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, düzenlemenin TBMM'de kabul edildiği 29 Nisan'da sosyal medya hesabından, "Çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takiplerinin 31 Mayıs 2021'e kadar durdurulmasına ilişkin yasal düzenleme için Cumhurbaşkanımız Sn.@RTErdogan ve Meclisimize teşekkür ediyoruz" açıklamasını yayımladı. Hisarcıkoğlu, olayın anlaşılması üzerine Cuma günü yeni bir twit atarak, "Karşılığı olan çeklerin ödenmemesi bütün sistemi kilitliyor. Bu sorunun acilen çözülmesini, tüm iş dünyamız adına talep ediyoruz" dedi.