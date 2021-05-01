'Biontech'in tek dozu yeterli değil'
İngiltere'de yapılan son araştırmada, tek doz Pfizer/Biontech aşısının, yeni varyantlara karşı tam koruma sağlamayabileceği belirtildi.
|01 Mayıs 2021 08:20
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"The Imperial College" öncülüğünde yürütülen araştırmada Pfizer aşısının ilk dozunu olan sağlık çalışanlarının bağışıklığı baz alındı.
Çalışmada, orta şiddette ya da asemptomatik olarak hastalığı geçirenlerin, daha bulaşıcı olan İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı gelişmiş korumaya sahip olduğu anlaşıldı.
Hastalığı hiç geçirmemiş ve Pfizer aşısını tek doz olanların bağışıklık direncinin ise varyantlara karşı düşük olduğu, bu kişilerin daha fazla risk taşıdığı da belirtildi.
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