Dün en yüksek can kaybı yaşandı
Dün açıklanan Türkiye vaka tablosuna göre 394 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı bugüne kadar en yüksek vefat oldu
|01 Mayıs 2021 08:24
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