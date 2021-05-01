'Kovid-19 vakalarının yüzde 20'si semptomsuz'
|01 Mayıs 2021 08:20
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Milliyet'ten ÖNDER YILMAZ'ın haberine göre: Kara, TBMM Obezite Alt Komisyonu'na yaptığı sunumda şu tespitlerde bulundu:
AŞIDA 7. ÜLKEYİZ: Dünyada en fazla aşı yapan 7. ülkeyiz. 1. sırada ABD, ardından Çin, Hindistan, Brezilya geliyor. Bunların nüfuslarına ve aşı üretimiyle ilgili süreçlerine baktığınız zaman çok farklı. 6. sırada Almanya, 7. sırada Türkiye.
AŞI DEPOLARI: Bizim içine forklift girecek kadar büyük, eksi 80 depolarımız var. Tedirginlikler vardı. Eksi 80'le ilgili süreçlerde bugüne kadar herhangi bir aksama olmadan süreçler işletilmekte ve dünyadakinden çok daha iyi işletilmekte. Endişelenmeye gerek yok.
AŞIYA ANLIK TAKİP: (Aşı) Fabrikadan çıktığı andan itibaren 'datalogger'lar (sıcaklık kaydedici) içine yerleştiriliyor ve depomuza geldiği zaman 'datalogger'lar okunuyor. 'Datalogger'larda herhangi bir aksaklık varsa, 'Kusura bakmayın' deyip geri iade ediliyor. Ondan sonraki süreçte de nakil araçlarımızda, dolaplarımızda, aile hekimliklerimizde, her yerde ısı açısından ve elektrik kesintisi açısından sürekli anlık olarak takip edilen bir sistemle biz bunları takip ediyoruz.
19 AŞI ÇALIŞMASI: Türkiye'de 19 ayrı çalışma var, Dünya Sağlık Örgütü'ne de kayıtlı bunlar. Dünyada hangi aşı varsa onların tamamıyla ilgili aşılama, aşı üretim çalışmaları ülkemizde var.
SEMPTOM ORANLARI: Semptomlarına bakacak olursak: Covid'le ilgili süreçlerde semptomlar yüzde 80 civarında. Yüzde 20'si semptomsuz, semptomlu olanların yüzde 80'i çok hafif semptomlar, yüzde 14'ü biraz daha ağır, yüzde 5'i de kritik semptomlar.
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