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Muafiyet belgesi alana vergi yok

Evlerde imal ettikleri malları, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların vergi muafiyetinden yararlanması için vergi dairelerinden 'esnaf vergi muafiyeti belgesi' alması gerekecek
 01 Mayıs 2021 08:35
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Muafiyet belgesi alana vergi yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yürürlüğe giren tebliğine göre, 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı tanındı. Ayrı bir işyeri açmadan, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar 'esnaf muaflığı' kapsamına alındı.

Muafiyetin kapsamı geniş

Tebliğe göre, evlerde kendi el emekleriyle imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri bir işyeri açmadan satanlar esnaf muaflığından faydalanabilecek.

İnternetten gerçekleştirilen satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılması için bankada bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsili gerekecek. Bankalar, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 gelir vergisi tevkifatı yapacak ve tevkif edilen vergileri beyan edip ödeyecek.
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