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HDP'li vekil, İyi Partili Vekil'e 'it' dedi

HDP'nin sözde Ermeni soykırımı ile "yüzleşme" çağrısına sert cevap veren İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'na, HDP'li Kenanoğlu, "Yavuz it havlamış yine" diye cevap verdi.
 01 Mayıs 2021 09:22
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HDP'li vekil, İyi Partili Vekil'e 'it' dedi

Sözde soykırım iddilarını, "Türkiye soykırımla yüzleşmelidir" açıklamasıyla kabullenen HDP'ye İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert bir eleştiri geldi.

"AHLAKSIZ TEKLİF"
Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "yüzleşme" çağrısını "ahlaksız teklif" olarak nitelendirerek "Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlaksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır. Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz" dedi.

"YAVUZ İT HAVLAMIŞ"
Bu açıklamanın ardından HDP'den cevap gecikmedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Ağıralioğlu'nu kastederek bir tweet attı.

Kenanoğlu, "Yavuz it havlamış yine.!" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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