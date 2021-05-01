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İstanbul'da görev yapan polisler 12/12 çalışacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ikinci bir emre kadar 12/12 sisteminde çalışılmasını istedi.
 01 Mayıs 2021 09:34
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İstanbul'da görev yapan polisler 12/12 çalışacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 01 Mayıs İşçi Bayramı ve Tam Kapanma ile ilgili olarak İstanbul personelinin valilik onayıyla 12/12 çalışma sistemine dönmesini istedi.

Bu süre zarfında büro personeline haftalık izin kullandırılmayacak.

12/12 sistemindeki çalışma ikinci emre kadar devam edecek.

12/12/ çalışma sisteminin 7 günü geçmesi halinde 12/12 çalışma sisteminin bitiminde, hafta izninin birim amirlerinin uygun gördüğü günlerde sırayla kullandırılması istendi
Memurlar.Net
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