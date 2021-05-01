Bankacılıkta yeni bir dönem başlıyor

Bankacılıkta bugünden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Artık herhangi bir banka müşterisi olmak veya hesap açmak için fiziksel olarak bankaya gitmeyeceksiniz veya ıslak imza atmak zorunda kalmayacaksınız. Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek.

Sistemin işleyişine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği hazırlıklarını tamamladı. Dün de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mobil, web tabanlı uygulamalar, internet şubesi ve telefon hizmeti gibi elektronik hizmetler yoluyla uzaktan kimlik tespitinde istenecek bilgiler belirlendi.

ADRES VE BİLGİLER TEYİT EDİLECEK

Uzaktan kimlik tespitinde uygulanacak yöntem, yüz yüze yapılan kimlik tespitinde alınması gereken bilgilerin tamamını içerecek. Bilgilerin teyidinde asgari seviyede risk ihtiva edecek şekilde tasarlanacak. İmza örneği alınması zorunlu olmayacak. Uzaktan kimlik tespiti, sürekli iş ilişkisi tesis edilmeden önce tamamlanacak.

Kimlik tespiti kapsamında alınan adres ve kimlik bilgileri ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanı üzerinden sorgulanarak teyit edilecek. Uzaktan kimlik tespitinde alınan bilgiler, teyide yönelik her türlü bilgi ve belge ile her türlü ortamdaki kayıtlar talep edildiğinde yetkili mercilere verilmesine imkan verecek şekilde muhafaza edilecek.

HESABIN İŞLEM HACMİ İSTENECEK

Müşteri hakkında suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında alınması gereken bilgiler alınacak. Asgari olarak iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti (hesap açma amacı, talep edilen ürünler ve benzeri) belirlenecek.

İşleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı ile ortalama gelir bilgisi istenecek. Açılacak hesabın aylık tahmini işlem hacmi ve işlem sayısına yönelik bilgiler alınacak. Yükümlülerce, uzaktan kimlik tespitine ve müşterinin tanınmasına ilişkin olarak tebliğle getirilen hususlara riayet edilmemesi halinde 5549 sayılı Kanun'da öngörülen cezalar uygulanacak.

NE YAPACAKSINIZ?

Uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) de rehber niteliğinde bir infografik hazırladı. Uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce hesap açmak istediğiniz bankanın mobil uygulaması veya banka internet sitesi üzerinden elektronik ortamda doldurulan bir form ile başvuracaksınız.

İŞTE ADIM ADIM YAPILACAKLAR.

Uzaktan kimlik tespiti için mutlaka yeni T.C. Kimlik Kartı'na ve akıllı telefona sahip olmalısınız.

Kimlik kartınızın üzerindeki bilgiler okunabilir olmalıdır. Hasar görmüş bir kimlik kartı ile işlem yapılamaz.

Hesap açmak istediğiniz bankanın mobil uygulamasını telefonunuza indirin veya banka internet sitesine adresine girin.

Mobil uygulamayı indireceğiniz platformun güvenliğini veya giriş yapacağınız bankanın internet adresinin doğruluğunu kontrol edin.

Görüşme sırasında güneş gözlüğü ve maske gibi yüz tanımayı engelleyici unsurları kullanmayın.

İşleminizi bilgisayarla yapacak dahi olsanız, telefonunuzu yanınızda tutun. Görüşmede kameranız açık olsun.

Bilgilerinizin doğrulaması banka tarafından gerçekleştirildikten sonra uzaktan kimlik tespiti işlemini gerçekleştirmek için banka temsilcisi ile irtibata geçeceksiniz.

Bankanız, telefonlardaki NFC'yi (Yakın Alan İletişimi) kullanmanızı istenebilir. NFC'nin nasıl açılacağını öğrenin.

Doğrulama için hesap açmak istediğiniz banka başka bir bankadan, para transferi yapmanızı isteyebilir.

İşlemler esnasında başvuru formuna girdiğiniz bilgilerin güncel ve eksiksiz olduğundan emin olun. Sorulara eksiksiz ve net cevaplar verin.

Görüntü ve ses kalitesinin, şüpheye yer bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi kısıtlamaya imkan vermeyecek şekilde olduğundan emin olun.

Görüşme boyunca işlemler sadece sizinle gerçekleşir. İşlem güvenliğiniz için üçüncü bir kişiden yardım almayın.

HAZAL ATEŞ