Bazı KİT'lerden alınacak hasılat tahakkuk tutarının ödenme süresi değişti
Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinden (KİT) alınacak aylık gayrisafi hasılat tahakkuk tutarı "en geç takip eden ayın sonuna kadar" Hazine ve Maliye Bakanlığına ödenecek.
|01 Mayıs 2021 10:16
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce "her ayın 20'sine kadar" şeklinde düzenlenen bazı KİT'lerden alınacak aylık gayrisafi hasılat tahakkuk tutarının ödemesi, "en geç takip eden ayın sonuna kadar" Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına yapılacak.
Ödenen bu tutarlar bütçeye gelir yazılacak.
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