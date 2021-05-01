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18 yaşına giren genç kız, sokağa çıkamayınca, polisler doğum gününü kutladı

Adana'da polis, 18 yaşına giren genç kıza yeni tip koronavirüs (Koivd-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da doğum günü kutlaması yaptı.
 01 Mayıs 2021 10:56
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18 yaşına giren genç kız, sokağa çıkamayınca, polisler doğum gününü kutladı

Kentte babaannesi ile yaşayan Senanur Solmaz, İl Emniyet Müdürlüğüne e-posta yollayarak "tam kapanma" nedeniyle sokağa çıkamadığını, bu yüzden 18. yaş gününün polislerce kutlanmasını istediğini bildirdi.

Solmaz'ın isteğini geri çevirmeyen Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla harekete geçti.

Ekipler, pasta alıp 18 yaşına giren genç kızın yaşadığı eve gitti.

Polislere kapıyı açan ve pastadaki mumları üfleyen Senanur Solmaz, mutluluk yaşadı.

Solmaz, talebine duyarsız kalmayan polis ekiplerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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