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MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
 01 Mayıs 2021 11:19
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MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu paylaşımı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda operasyonlarda askerlerin mağaralarda ve bölgede yaptıkları arama-tarama faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.
Anadolu Ajansı
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