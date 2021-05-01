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Sahte poliçelerle 'milyonluk' dolandırıcılık yapılmış

Antalya Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İbrahim Düzenli:- "Vatandaşlarımızın internetten poliçe alırken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Dolandırıcılar 'hediye veriyoruz, indirim yaptık, fiyatımız çok düşük' aldatmacalarıyla poliçe üzerinde oynama yapıp sahtesini hazırlıyorlar"
 01 Mayıs 2021 11:26
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Sahte poliçelerle 'milyonluk' dolandırıcılık yapılmış

Bazı sigorta acentelerinin internet sayfaları kopyalanarak hazırlanan sahte poliçelerle çok sayıda kişinin dolandırıldığı öne sürülerek, internetten poliçe alırken dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Antalya'da sigorta acentesi sahibi Ömer Şahbaz, sistemlerine bir günde çok fazla sigorta poliçesi girişi olduğunu, işlemin çalışanları tarafından yapılmadığını fark etti. Bazı müşterilerin internetten sigorta poliçelerini yenilediklerinin söylemesine rağmen işlemlerin sistemde görülmediğini anlayan Şahbaz, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, diğer mağdurların da tespit edilmesi ve tüm şüphelilerin yakalanması için soruşturmayı sürdürüyor.

- "İnternetten poliçe alırken çok dikkatli olmaları gerekiyor"

Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) Başkanı İbrahim Düzenli, acenteler olarak iş yerlerinde poliçe düzenlerken "statik IP" kullandıklarını ama salgın nedeniyle bu uygulamanın geçici süre askıya aldığını söyledi.

Dolandırıcıların da bunu fırsat bilerek hazırladıkları sahte poliçelerle hem vatandaşları hem de sigorta acentelerini zarara uğrattığını belirten Düzenli, şunları kaydetti:

"Tahminimize göre 150 civarında acente ve 5 bin sigortalı vatandaşımız mağdur durumda. Yaklaşık 5 milyon liralık bir dolandırıcılık söz konusu. Vatandaşlarımızın internetten poliçe alırken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Dolandırıcılar 'hediye veriyoruz, indirim yaptık, fiyatımız çok düşük' aldatmacalarıyla poliçe üzerinde oynama yapıp, sahtesini hazırlıyorlar. Bu poliçeleri vatandaşa veriyorlar."

Düzenli, vatandaşlara sigortalarını bildikleri acentelerden yaptırmaları, internetten sigorta poliçelerini yenileyenlerin e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

- "Dolandırıcıların sistemi iyi bilen kişiler olduğunu düşünüyoruz"

Avukat Pınar Hakimoğlu da müvekkilinin sigorta acentesi sahibi olduğunu belirtti.

Salgın dolayısıyla evden çalışma sırasında acentenin internet sayfasının arayüzünün kopyalandığını söyleyen Hakimoğlu, bu yöntemle hem acentenin ve müşterilerinin dolandırıldığını dile getirdi.

Konuyla alakalı soruşturmanın devam ettiğini bildiren Hakimoğlu, "Dolandırıcılığı yapanların muhtemelen sigorta şirketinde çalışmış, sistemi iyi bilen kişiler olduğunu düşünüyoruz. Hem müşteriler hem de sigorta acenteleri maalesef dolandırılmaya devam ediyor." dedi.

Acente sahibi Ömer Şahbaz da dolandırıcılığın ardından hemen bağlı bulundukları sigorta şirketiyle görüşerek sistemlerini kapattıklarını söyledi.

Bu süreçte hem kendilerinin hem de müşterilerinin mağdur edildiğini anlatan Şahbaz, zararlarının giderilmesini istediklerini belirtti.
Anadolu Ajansı
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