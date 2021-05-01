Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' paylaşımı
"Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum"
|01 Mayıs 2021 11:45
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın tweetinde, dün paylaştığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı ile ilgili görsel de yer aldı.
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