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Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' paylaşımı

"Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum"
 01 Mayıs 2021 11:45
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Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın tweetinde, dün paylaştığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı ile ilgili görsel de yer aldı.
Anadolu Ajansı
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