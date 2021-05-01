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Siirt'te kaybolan çoban Zarova Çayı'nda ölü bulundu
Siirt'in Eruh ilçesinde koyun otlatırken kaybolan çoban, Zarova Çayı'nda ölü bulundu.
|01 Mayıs 2021 12:02
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Ufaca köyü mevkisinde koyun otlatan Mehmet Sıddık İmaç'ın (20) dün akşam evine dönmemesi üzerine ailesi bölgeye gitti.
İmaç'ın ayakkabısı ve kıyafetlerini Zarova Çayı'nın kenarında bulan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibinin de destek verdiği aramada çayın Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne bağlandığı bölgede İmaç'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Çobanın yakınları sinir krizi geçirdi.
İmaç'ın cenazesi, otopsi için Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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