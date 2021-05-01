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Suriye'den kazılan tünel hudut personelinin dikkati sayesinde tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da görevli hudut personelinin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığının tespit edildiğini bildirdi.
 01 Mayıs 2021 12:39
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Suriye'den kazılan tünel hudut personelinin dikkati sayesinde tespit edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan bir jeneratör, 2 hilti, el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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