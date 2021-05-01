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Uzman çavuşu darp eden ve gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir uzman çavuşu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.
|01 Mayıs 2021 13:50
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Muratlı Jandarma Komutanlığında görev yapan uzman çavuş C.A'yı Müsellim Mahallesi yolunda darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muratlı Jandarma Komutanlığında görev yapan uzman çavuş dün darbedilmiş, 12 zanlı gözaltına alınmıştı.
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