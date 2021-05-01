Ataması yapılmayan öğretmenler projeler ile seslerini duyurmaya çalışıyor
|01 Mayıs 2021 14:00
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Ataması yapılmayan öğretmenler platformlarda seslerini duyurmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri başlattı.
Platformdan yapılan açıklamada, "Öğretmen; sadece sınıf defterine değil, geçtiği her yere imzasını atandır. Bu fikir ışığında Kayseri'deki ataması yapılmayan öğretmenler olarak kan bağışı etkinliği düzenledik ve Tokat, Nevşehir, Aksaray gibi illerdeki arkadaşlarımız da kendi illerinde bir araya gelerek kan bağışında bulundular. Bugün ise öncülük ettiğimiz faaliyet ile şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtımı yaptık.
Biz ataması yapılmayan öğretmenler olarak geleceğe ışık tutmak istiyoruz. 2020 KPSS için verilen kontenjan son 23 yılın en düşük atama sayısıdır. İcraat makamlarının sesimizi duymasını ve bu vatanın her karış toprağında hizmet etmek için can atan biz öğretmenleri öğrencilerimize kavuşturmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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