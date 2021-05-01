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İşçi, İşçi Bayramında Genel Meclis Üyesi tarafından darp edildi

Sivas'ta İl Özel İdaresi personeli tamda 1 Mayıs İşçi Bayramında, İl Genel Meclisi Üyesi tarafından darp edildi.
 01 Mayıs 2021 14:11
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İşçi, İşçi Bayramında Genel Meclis Üyesi tarafından darp edildi

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Altınyayla İl Genel Meclisi üyesi Hamza Öztoprak, İl Özel İdaresi Bakımevine gitti. Öztoprak ile buradaki işçiler arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Cengiz Bıyık isimli işçi Öztoprak'ın attığı yumrumla yaralandı. Gözlüğü kırılan işçinin yüzünde kesikler oluştu. Bıyık Jandarma Karakoluna giderek Öztoprak'tan şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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