MYK: 'Sahte belge skandalı' haberleri gerçeği yansıtmıyor
|01 Mayıs 2021 14:17
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MYK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında, "Sahte belge skandalı" başlığıyla İzmir'de MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzmir Menderes Halk Eğitim Merkezince düzenlenen 19 bin 832 kurs bitirme belgesinin iptal edildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı anımsatıldı.
Açıklamada, söz konusu belgelerin MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerince düzenlenen belgeler olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Bu belgeler, 'Kurs Bitirme Belgesi' olup MYK tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi ile bir alakası bulunmamaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS/EN ISO 17024 Personel Belgelendirme uluslararası standardında akredite edilmiş Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından ulusal meslek standartları ve yeterliliklere dayalı olarak başından sonuna kadar görüntülü olarak kayıt altına alınarak yapılan teorik ve performans sınavlarından başarılı olan kişilere düzenlenen belgelerdir."
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