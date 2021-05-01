1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MYK: 'Sahte belge skandalı' haberleri gerçeği yansıtmıyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), bazı basın yayın organlarında "Sahte belge skandalı" başlıklı haberlere konu belgelerin, Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile alakasının bulunmadığını bildirdi.
 01 Mayıs 2021 14:17
+Aa- Yazdır
MYK: 'Sahte belge skandalı' haberleri gerçeği yansıtmıyor

MYK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında, "Sahte belge skandalı" başlığıyla İzmir'de MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzmir Menderes Halk Eğitim Merkezince düzenlenen 19 bin 832 kurs bitirme belgesinin iptal edildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu belgelerin MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerince düzenlenen belgeler olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu belgeler, 'Kurs Bitirme Belgesi' olup MYK tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi ile bir alakası bulunmamaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS/EN ISO 17024 Personel Belgelendirme uluslararası standardında akredite edilmiş Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından ulusal meslek standartları ve yeterliliklere dayalı olarak başından sonuna kadar görüntülü olarak kayıt altına alınarak yapılan teorik ve performans sınavlarından başarılı olan kişilere düzenlenen belgelerdir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sendikalar, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
01 Mayıs 2021 12:02		 RTÜK ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
01 Mayıs 2021 10:02
Kripto para mağdurlarına acil sosyal ve psikolojik destek önerisi
30 Nisan 2021 11:32		 Tes-İş: 1 Mayıs'ta güçlü sosyal devletin ne kadar hayati olduğunu anlatacağız
30 Nisan 2021 10:56
Ankara Barosu, alkol satışı yasağını Danıştay'a taşıdı
29 Nisan 2021 23:43		 Memur-Sen sözleşmeli personel statüsünün kaldırılmasını istedi
29 Nisan 2021 15:59
HAK-İŞ: Kadro alamayan işçiler kadroya alınsın
28 Nisan 2021 23:22		 TBB'den bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru
28 Nisan 2021 19:15
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavlarına katılanlara yol harcırahı
28 Nisan 2021 19:11		 Avukatlar da kısıtlamada işyerlerine gitmeyi talep ediyor
28 Nisan 2021 17:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:08 - 'Piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık'15:07 - Doç. Dr. Aydın: KKKA belirtileri Covid-19'a benziyor15:05 - Türk profesörden dünyanın en kapsamlı fotokapan literatürü15:03 - Prof. Dr. Ceyhan: Gebeler ilk üç aydan sonra aşılanmalı15:02 - Yönetmelik değişti, ikinci 'Dipsiz Göl' vakası engellendi14:45 - Kamu görevlisine 'adam olamamışsın' deyince ceza aldı, Yargıtay akladı
14:41 - MSB, Van Gölü'nün Göktürk uydusu tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı14:40 - Valilik: İzinsiz Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı14:33 - Torbalı Belediyesinde bir meclis üyesi AK Parti'ye geçti14:30 - 18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?14:30 - Memleket Hareketi 19 Mayıs'ta partileşiyor14:19 - Kütahya'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu
14:17 - MYK: 'Sahte belge skandalı' haberleri gerçeği yansıtmıyor14:14 - Tam kapanma öncesi seyahat yoğunluğu, akaryakıt satışlarını yüzde 25 artırdı14:11 - İşçi, İşçi Bayramında Genel Meclis Üyesi tarafından darp edildi14:00 - Ataması yapılmayan öğretmenler projeler ile seslerini duyurmaya çalışıyor13:50 - Uzman çavuşu darp eden ve gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
13:45 - Kayıp atları savcılığa bildiren müdüre 'ihmal' soruşturması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 Bakanlığa 3 Bakan yardımcısı atandı
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
10 üniversitede yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı
Vali'den 'muafiyet belgesi' uyarısı: 3 gün sonra kolay olmayacak!
İstanbul'da görev yapan polisler 12/12 çalışacak
Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı
Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 700 bine ulaştı
Bakan Koca açıkladı: Kapanma sonrası kontrollü geçiş
HDP'li vekil, İyi Partili Vekil'e 'it' dedi
E-Devlet'ten 'izin belgesi' almayanlar dikkat: Bu pazar son
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fritöz 1
Ben yemek yapmasını bilmem diyen gelinlik kız 4
hatay sandık içi 2
takdir 1
40 takla atmak 2
keşke o günlerde kalabilseydik 1
yıldız şehriye çorbası 1
Kut-ül amare savaşı 1
Juan Joya Borja 2
la isla bonita 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam