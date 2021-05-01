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Kütahya'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evinde gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
 01 Mayıs 2021 14:19
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Kütahya'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oğuz Ç'nin, Yeni Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Oğuz Ç'yi gözaltına aldı.

Meslekten ihraç edilmiş öğretmen olan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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