MSB, Van Gölü'nün Göktürk uydusu tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı
|01 Mayıs 2021 14:41
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Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk'ün objektifinden bakalım... Tüm Vanlı hemşehrilerimizi uzaydan selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.
- NASA'nın yarışmasında birinci olmuştu
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması düzenlemişti.
Yarışma kapsamında 8 Mart'ta görücüye çıkan ve tamamı astronotlar tarafından çekilen 32 kare, "earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesinden oylamaya sunulmuştu.
Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı, finalde astronot Don Pettit'in 2012'de çektiği Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu kareyi geride bırakarak birinci seçilmişti.
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