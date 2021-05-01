1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor

Fransa' Ligi'ni attığı gol ve yaptığı asistlerle sallayan, takımı Lille'in şampiyonluk yürüyüşünde büyük rol oynayan Burak Yılmaz'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
 01 Mayıs 2021 15:05
+Aa- Yazdır
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor

Yıldız futbolcunun bir yıl aranın ardından Süper Lig'e döneceği ve Fenerbahçe formasını giyeceği belirtildi. Burak'ın 2008'de Fenerbahçe'deki macerası bilindiği gibi kısa sürmüştü.

Burak Yılmaz ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken yıldız golcünün sezon sonunda Süper Lig'e geri dönüş yapacağı belirtildi. Burak Yılmaz'ın, Fenerbahçe formasıyla tekrar Süper Lig'de boy göstereceği kaydedildi.

"YENİ SEZONDA BURAK FORVETTE"

Fotomaç Gazetesi yazarlarından Ozan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz'ın yeni sezonda Fenerbahçe'nin santrforlarından biri olacağını iddia etti. Zeybek konuya ilişkin, "Sevgili Fenerbahçeliler... Yeni sezonda yeni santraforlardan biri Burak Yılmaz olacak" ifadelerini kullandı.

ARAGONES YÜZÜNDEN ŞANS BULAMAMIŞTI

Burak Yılmaz'ın kısa bir Fenerbahçe serüveni olmuştu. Burak, 28 Haziran 2008 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı ama Luis Aragones tarafından fazla forma şansı verilmedi.

Sarı-Lacivertli takımla çıktığı toplam 16 maçta gol atamayarak en etkisiz sezonunu geçirmişti.

PATLAMASI TRABZONSPOR'DA

Sonrasında Fenerbahçe tarafından Eskişehirspor'a kiralanan Burak Yılmaz, 2009-2010 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal transferiyle takasta kullanılarak, Trabzonspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bilinen Burak Yılmaz kimliğine Trabzonspor'da start vermişti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den 'kural hatası' itirazı
30 Nisan 2021 13:52		 Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
30 Nisan 2021 09:22
Lider Beşiktaş kritik Rize virajını 3 golle geçti
28 Nisan 2021 22:44		 Galatasaray zirve takibini sürdürdü
28 Nisan 2021 22:43
Formula 1 yeniden Türkiye'de
28 Nisan 2021 19:17		 Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
28 Nisan 2021 19:14
Gaziantep'ten 'bahis' açıklaması: Futbolcularımız mağdur
27 Nisan 2021 16:14		 Genç atlet Şevval Şengün, hayatını kaybetti
26 Nisan 2021 16:39
Survivor'da popüler oldu, Türkiye'de yeşil sahalara döndü
26 Nisan 2021 13:04		 Maç'ta 5 gol var! Kazanan Fenerbahçe
25 Nisan 2021 22:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:32 - Siirt Valisi'nden operasyon bölgelerinde inceleme17:31 - İzmir'de ormanlık alan çöplüğe döndü17:24 - Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltında17:11 - Araç lastik etiketlerinde yeni dönem başladı17:08 - Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı17:06 - Elektronik haberleşme işletmecileri için yeni kriterler
17:02 - 'Sakin şehir' Şavşat'ta ilkbaharla birlikte tabiat canlandı16:56 - 'Dur' ihtarına sürücünün otomobiliyle çarptığı iki polis yaralandı16:51 - Osmanlı lezzeti 'Kilis tavası' iftar sofralarını şenlendiriyor16:48 - Evladı dağa kaçırılan aile HDP ve PKK'ya isyan etti16:43 - Astsubay tarafından vurulan Uzman Onbaşı toprağa verildi16:38 - EGM, teslim olan teröristlerin profilini çıkardı
16:29 - Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların en büyük destekçisi16:21 - Türkiye likit destekle devleri geride bıraktı16:19 - Erdoğan, talimat verdi! Çevre düzenlemesi yapılacak16:16 - 'Barbaros Hayrettin Paşa' gemisi Filyos Limanı'na geldi16:11 - Bakan Kurum: Kanal İstanbul, İstanbul depremini tetiklemez
16:09 - Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 Bakanlığa 3 Bakan yardımcısı atandı
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
Vali'den 'muafiyet belgesi' uyarısı: 3 gün sonra kolay olmayacak!
10 üniversitede yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı
İstanbul'da görev yapan polisler 12/12 çalışacak
Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 700 bine ulaştı
Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı
18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?
Soylu: Dün arkadaşımı koronadan kaybettim
Bakan Koca açıkladı: Kapanma sonrası kontrollü geçiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazmak için gereken şartlar 5
çayla ilgili teknikler 1
1 mayıs 1
istanbulda gezmek 1
ulaşgkc 1
mandalina kolonyası 2
doğalgaza zam 2
takdir 1
balkonu yıkamak 3
cajun 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam