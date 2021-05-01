THY'nin mayıs ayında yeni uçuş rotaları belli oldu
|01 Mayıs 2021 15:11
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THY'nin mayıs ayına ait güncel uçuş planı belli oldu. Buna göre ilk olarak 2 Mayıs'tan itibaren Kanada'da Toronto ve Montreal'in ardından üçüncü uçuş noktası olan Vancouver seferlerine başlayacak. Vancouver seferleri haftada üç gün yapılacak.
NEWWARK SEFERLERİ BAŞLIYOR
ABD'de New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na yaptığı seferlerden sonra bu şehirdeki ikinci büyük havalimanı olan New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na seferler ise 21 Mayıs'tan itibaren haftanın her günü gerçekleştirilecek
TÜRKİSTAN SEFERLERİ 8 MAYIS'TA BAŞLIYOR
8 Mayıs'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan haftada bir gün gerçekleştirilmesi planlanan Kazakistan'ın Türkistan şehrine seferler ise 8 Haziran'dan itibaren haftada iki frekansa çıkacak. THY yine Özbekistan'ın Fergana ve Ürgenç, şehirlerine mayıs ayından itibaren seferlere başlamayı planlıyor. Salgın nedeniyle ara verilen Azerbaycan'da Gence seferleri ise mayıs ayında haftada 2 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor
MALDİVLER VE SEYŞELLER DEVAM EDİYOR
Türk Hava Yolları nisan ayında haftada 2 uçuş olarak tekrar yeniden başlattığı Seyşeller seferleri ile haftada 5 uçuş yaptığı Maldivler seferlerine mayıs ayı boyunca devam edecek.
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