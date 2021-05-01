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Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen 'Pençe- Yıldırım' operasyonunda PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı (27), Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, şehidin annesi Aliye Kırmızı, oğlunun tabutunu öpüp, "Mehmet'im, neredesin?" diyerek gözyaşı döktü.
 01 Mayıs 2021 15:13
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Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, toprağa verildi

Ankara'daki törenin ardından dün Adana'ya getirilen Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın cenazesi, bugün morgdan alınarak helallik alınması için Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada yakınları, Uzman Çavuş Kırmızı'nın cenazesine sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Aliye Kırmızı, oğlunun al bayrağa sarılı tabutunu öpüp, "Mehmet'in annesiyim ben. Bak o fotoğraf benim oğlumun. Gurur duyuyorum oğlumla. Mehmet'im vatan sağ olsun" diyerek gözyaşı döktü.

'PEYGAMBER SANCAĞININ ALTINDASIN'

Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Abdulkadir Ağa Ulu Camii'ne götürüldü. Burada da şehidin ağabeyi Sedat Kırmızı, kardeşinin fotoğrafını öperek, "Sen, peygamberin sancağının altındasın şimdi. Kucak açtı mı sana?" diyerek ağladı.

Törene, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, milletvekilleri, askeri erkan, şehidin yakınları katıldı.

Öğle namazının ardından İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın cenazesi, Ceyhan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
DHA
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