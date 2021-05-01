Memur-Sen, 1 Mayıs'ı sağlık emekçileriyle birlikte kutladı

Memur-Sen Konfederasyonu, 2021'in "Sağlık Çalışanları Yılı" olması nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sağlık çalışanlarıyla birlikte Ankara Şehir Hastanesi önünde 1 Mayıs bildirisini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan konuşmaların ardından vefat eden sağlık çalışanları için dua edilerek karanfil bırakıldı. Ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların yöneticileri, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.

1 Mayıs buluşmasında konuşan Memur Genel Başkanı Ali Yalçın, tüm kamu çalışanları gibi sağlık çalışanlarının da çözüm bekleyen sorunlarının olduğunu vurgulayarak şu talepleri sıraladı: "Döner sermaye sağlık emekçilerinin canını yakmasın gönlünü alsın ve cebini rahatlatsın. Ek ödemeleri, dönmeyen bütçeden değil, merkezi bütçeden karşılansın. Sağlığımıza güvence sağlayanların iş güvencesinin olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sözleşmeli sağlık emekçisi yanlışı sürüyor. Bütün kamuda olduğu gibi sağlıkta da sözleşmelilik bitmeli. Sağlık alanında personel eksikliği giderilmeli, iş yükü hafifletilmeli. Sağlığımızı koruyanların, akıl, beden ve ruh sağlığına yönelik saldırıları hep birlikte engellemeli, sağlıkta şiddete son demeliyiz."

Yalçın: Hakkımız Olanı İstiyoruz

Yalçın, kamu görevlilerinin 5. Dönem Toplu Sözleşmede hakkı verilmeyen, Memur-Sen'in öngörülerini kabullenmeyen ve tekliflerindeki doğruluğu göremeyen bakışın terk edilmesini isteyerek, konuşmasına şöyle devam etti: "6. Dönem Toplu Sözleşme'de, kamu işvereni cömert bir bakışla, adil bir bütçeyle, kamu görevlilerine ayrılmış özel bir hisseyle masaya oturmalıdır. 1 Mayıs'ta kağıda yazdığımız, meydanlarda haykırdığımız, afişlerle duvarlara astığımız teklifler, 'evet' denildiğinde sosyal maliyet azaltan, bütçeye ağır yük oluşturmayan makuliyete sahip. Siyasi irade bunu görmeli ve gereğini yerine getirmeli. Seyyanen zam teklifimiz, 5. Dönemde yapılan ve iki yıldır kayıp oluşturan hakem kararının bedelinin ödenmesini sağlayacak. Bu yıl Ramazan Bayramında emekliler üçüncü kez bayram ikramiyesi alacak, kamu görevlileri ise üçüncü kez Ramazan bayramı ikramiyesinden mahrum bırakılacak. Diyoruz ki gelin bu yanlışı düzeltin, ikramiyeyi yükseltin, memurları kapsama dahil edin, bayramı memurlar için ikinci bayrama çevirin. Biz kamu görevlileri olarak; adalet ve hakkaniyet noktasında hakkımızı, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Kamu görevlileri olarak; sorunlarımızın çözülmesini, sınırlamaların esnetilmesini, yasakların kaldırılmasını bekliyor ve istiyoruz. Çok şey istemiyoruz. Adalet ve insani kalkınma konusunda çok yüksek hassasiyet istiyoruz. Birliğimize, mücadelemize ve dayanışmamıza değer verilmesini ve saygı duyulmasını bekliyoruz."

Genel Başkan Durmuş: Emek Veren, Ter Akıtan Herkesin Bayramını Kutluyorum

1 Mayıs buluşmasında konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise 2021'in Sağlık Çalışanları Yılı olması nedeniyle 1 Mayıs'ı sağlık çalışanlarıyla birlikte kutladıklarını dile getirdi. Durmuş, "Memur-Sen olarak pandeminin kahramanları, ülkemizin hayat sigortası sağlık çalışanlarımızla beraber 1 Mayıs'ı Ankara Şehir Hastanesi önünde kutluyoruz. Emek veren, ter akıtan herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

Pandeminin tüm yükünün sağlık çalışanlarının omuzunda olduğunu söyleyen Durmuş, sağlık çalışanlarının insan oldukları unutulmasın uyarısında bulundu.

Durmuş: Sağlık Çalışanlarının Sorunlarını Sümen Altı Etmeyi Bırakın

Durmuş, sağlık çalışanlarının sadece pandemiyle değil canlarını yakan kronik sorunlarla da mücadele ettiğini kaydeden Durmuş, "Emekçilerimiz canlarını yakan haksızlıklar ve adaletsizliklerle de mücadele ediyor. Sağlık çalışanlarımızın kronik hale gelen pek çok sorunu ne yazık ki çözülmemektedir. Sorunların başında adaletsiz ve hakkaniyetsiz döner sermaye sisteminden kaynaklı ücret adaletsizliği gelmektedir. Sağlık çalışanlarının ücretleri her geçen gün erimektedir. Bu köhnemiş sistem sağlık çalışanlarının emeğini ve alın terini sömürüyor. Sağlık çalışanlarının; ağır iş yükünden sözleşmeli istihdam modeline, nöbet ücretlerinin düşüklüğünden icap nöbeti ücretlerinin ödenmemesine, kreş desteğinin sağlanmasından şiddete kadar birçok sorunu ve haklı talebi var" değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlık çalışanlarının sorun ve haklı taleplerine duyarsız kalınmamalıdır" diyen Durmuş, yetkililere seslendi: "1 Mayıs dolayısıyla bir kez daha sesleniyoruz. Gelin irade ortaya koyun. Sağlık çalışanlarının sorunlarını sümen altı etmeyi bırakın."