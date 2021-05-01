Karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten vefat etti
Ordu'da, koronavirüs tedavisi gören Fatma (50) ve Murat Aşık (53) çifti, 5 gün arayla hayatlarını kaybetti.
|01 Mayıs 2021 15:31
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Giresun'un Piraziz ilçesinde yaşayan Fatma ve Murat Aşık'a, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Aşık çifti, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Fatma Aşık, 25 Nisan'da hayatını kaybetti. Fatma Aşık, Piraziz'de toprağa verilirken, eşi Murat Aşık da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Murat Aşık'ın cenazesi de salgın tedbirleri kapsamında ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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