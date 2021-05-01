Gelen her linke tıklamayın

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Mersin'de düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 01 Mayıs 2021 15:35
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Edinilen bilgiye göre, bir müştekinin şikayeti üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Uzun süre şahısları takip eden ekipler, yürüttüğü çalışmalarda şüphelilerin Facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarını belirledi. Şahısların bu yöntemle Mersin, Trabzon, Yozgat, Kocaeli, Kırıkkale, İstanbul ve İzmir'de yaşayan 8 kişiyi, cep telefonuna havale yöntemiyle toplamda 296 bin lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Şüphelilerin Kocaeli'de yaşayan G.A.'yı değişik vaatlerle 140 bin lira dolandıkları da ortaya çıktı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yaparak 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Link yollayarak sosyal medya hesaplarını ele geçirmişler

Şahısların, başka vatandaşlara ait sosyal medya hesaplarını nasıl çaldıkları da belirlendi. Günü birlik dairelerde kalan A.E. ve N.G.'nin vatandaşlara "sosyal medya hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. Doğrulama için linke tıklayınız" şeklinde mesaj yollayarak şifrelerini ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu ve para fotoğrafları paylaşarak vaatlerde bulundukları, dolandırdıkları vatandaşlardan vergi adı altında tekrar para istedikleri, daha fazla para kazanacaklarını söyleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 3 kişi ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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