Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor
Ekolojik nedenlerden dolayı oluşan deniz salyası İzmit Körfezi'ni etkisi altına alırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz süpürgeleri ile deniz salyasının etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
|01 Mayıs 2021 16:09
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Marmara Denizi genelinde balıkçıların başının belası olan ve avcılık faaliyetlerini neredeyse tamamen durduran deniz salyası, İzmit Körfezi'ni neredeyse tamamen etkisi altına aldı. Denize kıyısı olan hemen hemen her ilçede görülen deniz salyası, Gebze ilçesi Eskihisar açıklarında da denizin yüzeyini kapladı. Ekolojik nedenlerden dolayı oluşan deniz salyası tüm Marmara'da etkisini sürdürürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz süpürgeleri ile İzmit Körfezi'nde oluşan deniz salyasının etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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