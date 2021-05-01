1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kurum: Kanal İstanbul, İstanbul depremini tetiklemez

Bakan Kurum: "Kanal İstanbul, hiçbir şekilde İstanbul'umuzda depremi tetiklemeyecektir"
 01 Mayıs 2021 16:11
+Aa- Yazdır
Bakan Kurum: Kanal İstanbul, İstanbul depremini tetiklemez

Kanal İstanbul'un çok önemli bir şehircilik projesi olduğuna değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Boğazımızı kurtarma projesidir. Her türlü detay proje içerisinde düşünülmüştür, buna göre tedbir alınmıştır. Hiçbir şekilde İstanbul'umuzda depremi tetiklemeyecektir. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi inşallah yaz aylarında temelini hep birlikte atacağız"dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da, 24 Ocak 2020 depremi sonrasında TOKİ aracılılığı yapılan ve yapımı süren konutları yerinde inceledi daha sonrada açıklamada bulundu. Soruları da cevaplayan Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesi ile ilgili de konuştu.

Kanal İstanbul ile ilgili süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığını hatırlatan Bakan Kurum, "Yazın Kanal İstanbul'un temellerini Ulaştırma Bakanlığımız atacak. Bizde bakanlık olarak tüm planlamaları yaptık. Bu planlanmalar çerçevesine gerek çevre düzenleme planı gerek 5 bin ölçekli uygulama imar planlarını onayladık ve askıya çıktık. Biz eser üretiyoruz. Eserlerimiz arkamızda duruyor. 19 yıldır hep eser üreterek milletimize hizmet ederek bu günlere geldik. Aynı aylayışla projelerimizi yapacağız. Kanal İstanbul projesi de aziz İstanbul'umuz ve Türkiye'miz için çok önemli bir şehircilik projesidir. Boğazımızı kurtarma projesidir. Her türlü detay proje içerisinde düşünülmüştür. Buna göre tedbir alınmıştır. Hiçbir şekilde İstanbul'umuzda depremi tetiklemeyecektir. Su kaynaklarımıza zarar vermeyecektir. Çevreye ve ekolojik koridorlara ilişkin oradaki yaban hayatına ilişkin her türlü tedbir alınmıştır. İlave bir nüfus gelmeyecektir. 500 bin nüfusu İstanbul'umuzun dönüşümü için rezerv, Ar-Ge alanlarımızla birlikte kullanacağız" şeklinde konuştu.

Proje içerisinde yürüyüş ve bisiklet yollarının yer alarak bir cazibe merkezi haline geleceğine değinen Kurum, "Doğallıkları ve güzellikleriyle İstanbul'umuza ve ülkemize marka katacak, değer katacak bir proje olacaktır. Kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Gelen itirazları değerlendiriyoruz. Düzeltilmesi gereken süreçte her türlü itiraz karşısında düzeltilmesi gerekenleri düzeltmeye gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi inşallah yaz aylarında temelini hep birlikte atacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Siirt Valisi'nden operasyon bölgelerinde inceleme
01 Mayıs 2021 17:32		 EGM, teslim olan teröristlerin profilini çıkardı
01 Mayıs 2021 16:38
Erdoğan, talimat verdi! Çevre düzenlemesi yapılacak
01 Mayıs 2021 16:19		 Torbalı Belediyesinde bir meclis üyesi AK Parti'ye geçti
01 Mayıs 2021 14:33
Memleket Hareketi 19 Mayıs'ta partileşiyor
01 Mayıs 2021 14:30		 Soylu: Dün arkadaşımı koronadan kaybettim
01 Mayıs 2021 12:18
Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' paylaşımı
01 Mayıs 2021 11:45		 HDP'li vekil, İyi Partili Vekil'e 'it' dedi
01 Mayıs 2021 09:22
Bakan Koca açıkladı: Kapanma sonrası kontrollü geçiş
01 Mayıs 2021 09:17		 Numan Kurtulmuş: Biden, ABD'yi Ermeni lobilerine rehin bıraktı
01 Mayıs 2021 07:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:35 - Diyarbakır'da tarihi köprü, araç trafiğine kapatıldı17:32 - Siirt Valisi'nden operasyon bölgelerinde inceleme17:31 - İzmir'de ormanlık alan çöplüğe döndü17:24 - Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltında17:11 - Araç lastik etiketlerinde yeni dönem başladı17:08 - Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı
17:06 - Elektronik haberleşme işletmecileri için yeni kriterler17:02 - 'Sakin şehir' Şavşat'ta ilkbaharla birlikte tabiat canlandı16:56 - 'Dur' ihtarına sürücünün otomobiliyle çarptığı iki polis yaralandı16:51 - Osmanlı lezzeti 'Kilis tavası' iftar sofralarını şenlendiriyor16:48 - Evladı dağa kaçırılan aile HDP ve PKK'ya isyan etti16:43 - Astsubay tarafından vurulan Uzman Onbaşı toprağa verildi
16:38 - EGM, teslim olan teröristlerin profilini çıkardı16:29 - Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların en büyük destekçisi16:21 - Türkiye likit destekle devleri geride bıraktı16:19 - Erdoğan, talimat verdi! Çevre düzenlemesi yapılacak16:16 - 'Barbaros Hayrettin Paşa' gemisi Filyos Limanı'na geldi
16:11 - Bakan Kurum: Kanal İstanbul, İstanbul depremini tetiklemez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 Bakanlığa 3 Bakan yardımcısı atandı
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
Vali'den 'muafiyet belgesi' uyarısı: 3 gün sonra kolay olmayacak!
10 üniversitede yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı
İstanbul'da görev yapan polisler 12/12 çalışacak
Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 700 bine ulaştı
Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı
18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?
Soylu: Dün arkadaşımı koronadan kaybettim
Bakan Koca açıkladı: Kapanma sonrası kontrollü geçiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske mesafe hijyen 1
Kut-ül amare savaşı 1
ağız dalaşı 2
ses tonu 1
Hindistan varyantı 4
şekerli yoğurt 1
akıllı işaretler 2
-e varan indirim 1
fotokapan 2
eşi ölünce dağılan kadın 2
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam