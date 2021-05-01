Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların en büyük destekçisi

Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla görev yapmaya başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sürdürüyor.

İzmir'de de 23 Mart 2020 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Vefa İletişim Merkezi kuruldu.

Vatandaşların taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi telefonları aracılığıyla alan merkez, istekleri kaymakamlıklar bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarına iletiyor.

Devlet memurlarından oluşan 6 bin 500 kişilik ekip hastalığın yayılımının önlenmesi ve vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Vefa Sosyal Destek Grupları 65 yaş ve üstü vatandaşların başta gıda ve ihtiyaçları olmak üzere, Kovid-19 teşhisi konulan ya da temaslı durumundaki tüm vatandaşların yardımına koşuyor.

Salgının başından bu yana kent genelinde destek grubu 162 bin 763 kişiye ulaştı. Vefa Sosyal Destek görevlileri, 17 gün sürecek olan tam kapanma döneminde de aktif görev alacak.

"Vatandaşlarımız verdiğimiz hizmetten mutlu"

Karabağlar Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan Leyla Altındağ, AA muhabirine, Kovid-19 salgını başladığından bu yana vatandaşların yardımına koştuğunu söyledi.

Kurumlar ile halk arasında köprü görevinde bulunduklarını belirten Altındağ, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları kişiden kişiye değişiyor. Bazen sadece gıda olabiliyor, bazen ise bizden faturalarını yatırmamız isteniyor. Özellikle bu süreçte aktif bir şekilde çalışmak bizi mutlu ediyor. Kapanma süreciyle birlikte vatandaşımızın kendini yalnız hissetmemesi için görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız da verdiğimiz hizmetten dolayı memnun. Bu süreç bitinceye kadar vatandaşımızın yanında olacağız." dedi.

"Ettikleri dua bize yetiyor"

İbrahim Yaman da görevini büyük bir mutlulukla yerine getirdiğini dile getirdi.

Bu süreçte yine aktif çalışacaklarını anlatan Yaman, "Vatandaşlarımız bizi evlatları gibi görüyor. Biz de onları kendi annemiz ve teyzemiz gibi görüyoruz. İhtiyaçları olan her şeyi kapılarına yetiştiriyoruz. Ettikleri dua bize yetiyor. Karabağlar Kaymakamlığı olarak yaptığımız işten dolayı gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski İzmir Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 86 yaşındaki Sabriye Sever de salgının başından bu yana Vefa Sosyal Destek Grubunun kendisini yalnız bırakmadığını anlattı.

Destek grubunun kendisini ziyaret etmesine çok alıştığını anlatan Sever, "Ekipler gıda desteği dışında benim faturalarımı da yatırıyor. Ben bu süreçte hiç yalnızlık hissetmedim. Destekleri için devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Allah yurdumuza, vatanımıza ve bayrağımıza keder vermesin." dedi.

Şahin Çınar ise 75 yaşında olduğunu, salgın nedeniyle evinden çıkamadığını vurguladı.

Devletin Kovid-19 sürecinde kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Çınar, "İnsanlara yardım edilmesi güzel bir şey. Vefa Sosyal Destek Grubu her zaman yanımızda oluyor." diye konuştu.