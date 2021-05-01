EGM, teslim olan teröristlerin profilini çıkardı

Emniyet Genel Müdürlüğünün, 2016-2020 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 939 teröriste ilişkin yaptığı analiz çalışması, teröristlerin ağırlıkla çocuk ve genç yaşta, düşük eğitim seviyesinde oldukları gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan "2016-2020 PKK/KCK Terör Örgütü Teslim Olan Şahısların Genel Analizi" başlıklı raporda, 2016-2020 yıllarında teslim olan, örgüte katılım yaşları 11-58 arasında değişen 713'ü erkek, 226'sı kadın olmak üzere 939 teröristin, örgütte kalma süresi, örgüte katılım ve teslim sebepleri gibi değişkenler incelendi.

Teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanan rapora göre, güvenlik güçlerine teslim olan 939 terör örgütü mensubundan 388'i 18'den küçük, 441'i 18-25 arası ve 60'ı 26 ve üzeri yaşta PKK'ya katıldı. Teröristlerden 50'sinin ise örgüte katılım yaşı tespit edilemedi.

Bu teröristlerden 10'u üniversite, 116'sı lise, 416'sı ortaokul ve 248'i ilkokul mezunu. 78'i okur-yazar olan teröristlerin, 31'inin okuma-yazmasının olmadığı belirlenirken 40'ının ise eğitim seviyesi tespit edilemedi.

Üniversite mezunu teröristler hariç, diğer eğitim seviyelerindeki terör örgütü mensuplarından 324'ü, örgütte 3-5 yıl faaliyette bulundu. Teslim olan üniversite mezunu teröristlerin 7'si ise örgütte en fazla 3 yıl faaliyet yürüttü.

Raporda, "939 kişiden 323'ü siyasi partiler, halk evleri, dernekler gibi kurumsal ve örgütlü yapılardan etkilenerek terör örgütüne katılım sağlamıştır." tespitine yer verildi.

Teröristlerin kırsalda geçirdiği süre ve örgüte katılım nedenleri

Teslim olan teröristlerden 61'inin 0-1 yıl, 132'sinin 1-2 yıl, 159'unun 2-3 yıl, 332'sinin 3-5 yıl, 176'sının 5 yıldan daha fazla kırsalda kaldıkları belirlendi. 79'unun ise kaldığı süre tespit edilemedi.

Raporda, teröristlerin örgüte katılım sebeplerine ilişkin inceleme sonuçlarına da yer verildi. Bu örgüt mensuplarının 196'sı propaganda, 194'ü aile problemleri, 132'si kaçırılma, 121'i arkadaş etkisi ve 102'si DEAŞ'a tepki nedeniyle örgüte katıldı. Bunları örgüte yönelik ilgi (92), maddi kaygılar (33), tehdit-şantaj (16), psikolojik sorunlar (12) ve cezaevine girmemek (7) izledi. 34'ünün katılım sebebi ise tespit edilemedi.

Teslim olma nedenleri arasında pişmanlık ilk sırada

Teslim olan teröristlerin, 143'ünün kuzeni, 87'sinin kardeşi, 18'inin dayısı ve 13'ünün amcasının da örgütte faaliyet yürüttüğü anlaşıldı. Ayrıca 3 teröristin halası ve bir teröristin yeğeninin de örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Söz konusu teröristlerin teslim olma nedenlerine ilişkin sonuçlar da paylaşıldı.

Buna göre, örgüt mensuplarının 270'i pişmanlık, 178'i zor şartlar, 151'i örgüt içi baskı, 99'u kaçırılmış olmak, 73'ü aile özlemi, 39'u sağlık sorunları, 31'i DEAŞ'a karşı tepkisizlik, 27'si duygusal ilişki ve 11'i inanca saygısızlık gibi nedenlerle örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerden 60'ının ise teslim olma sebebi tespit edilemedi.